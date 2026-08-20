台灣自行車旅遊節 韓籍啦啦隊員李晧禎助陣宣傳

觀光署今天舉辦台灣自行車旅遊節行銷記者會，找來韓籍啦啦隊員李晧禎介紹自行車旅遊節十大品牌，署長陳玉秀邀請旅客以每小時15公里慢活步調，感受台灣山海風光與人文底蘊。

交通部觀光署舉辦2026台灣自行車旅遊節行銷記者會，宣布下半年最具代表性的低碳騎旅盛事正式啟動。

觀光署邀請自行車網紅Linda、韓籍啦啦隊員李晧禎介紹台灣自行車旅遊節十大品牌活動，其中自8月底起由「台中自行車嘉年華」率先揭開序幕。

9月接續登場的包括引領車友造訪極東點東北角、極北點富貴角、極南點鵝鑾鼻與極西點國聖港的「極點慢旅自行車系列活動」、融合水庫與山林景緻的「仙境西拉雅 環騎5COOL」，以及享受菊島海風與在地美食的「澎湖跳島101K自行車活動」。

其他還有結合大鵬灣風情的LIGHT ONE BIKE、漫遊花東縱谷與古道歷史的「徐行縱谷」八通關古道自行車挑戰及玉里小鎮自行車大富翁闖關活動、享譽全球的頂尖高山賽事「台灣自行車登山王挑戰（KOM）」、充滿團隊溫馨的「騎遇福爾摩沙（FORMOSA 900）」，以及徜徉全球最美環湖自行車車道的「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」，壓軸登場則是深具東海岸人文美學的「成功人事・達人帶路」。

陳玉秀表示，邀請國人與國際旅客以每小時15公里的慢活步調，深度感受台灣的山海風光與人文底蘊。她也透露，自己的心願就是環騎台灣。

陳玉秀提到，台灣擁有完整的自行車產業供應鏈與無可取代的自然地景，未來將持續結合地方政府、區域觀光圈及自行車友善旅宿，優化軟硬體服務。

除了品牌亮點活動外，觀光署表示，自9月1日起與Velodash APP展開跨界合作，針對全台16條多元自行車路線首創「實體套色印章」與「數位軌跡解鎖」雙重體驗。

觀光署指出，民眾可於各路線指定遊客中心索取多元自行車路線集章護照，透過沿線的指定蓋印處親手蓋上層層堆疊的套色印章，拼貼出包含野柳女王頭、三仙台八拱橋等經典地標的獨家文青圖案，同時也可利用Velodash APP記錄騎乘軌跡，凡完成指定路線挑戰者，即可參加觀光署舉辦的限時好禮抽獎活動，有機會獲得知名品牌的高級自行車。