愛爾麗醫美爆偷拍案…衛福部修醫療隱私規範 最快8月底至9月初公告

愛爾麗醫美集團爆發偷拍案，檢方起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、監視器設備商謝金亨等人，衛福部當時承諾修正醫療機構醫療隱私維護規範。衛福部醫事司今回應，目前相關草案已出爐，7、8月陸續召開相關會議並蒐集意見，由於仍有檢討空間，預計8月底再召開一次會議討論修正，最快8月底或9月初公告。

現行「醫療機構醫療隱私維護規範」僅「醫療過程中若要錄音錄影，要徵得雙方同意」，因此衛福部承諾修正並訂出公版同意書。

衛福部醫事司簡技呂念慈指出，目前相關規範已進入草案修正階段，近期已蒐集各界意見，部分建議認為草案內容仍有檢討空間，因此預計再召開會議確認，後續將依程序公告更新，並視需要搭配新聞稿說明。

至於外界關注的「隱私同意書」是否會與規範同步推出，呂念慈表示，目前仍有不同意見，部分意見希望衛福部訂定完整的公版同意書，將細節明確規範；也有意見認為只需制定概略性的簡易版本，目前尚未定案何時會推出。

隱私維護規範已4大方向研擬，第一，醫療機構禁止使用密錄設備，醫界與衛福部態度一致，對偷拍「零容忍」，包括偽裝成聲音設備、隱藏式攝影器材等，都屬違法行為，涉及「刑法」妨害秘密罪及「個資法」，查獲後將直接送辦；第二，醫療院所公共空間基於公安需求，可設置固定式監視設備，但必須為正常監視器，且須於明顯處公告告知民眾。劉越萍表示，依「個資法」規定，公共場域錄影不需取得同意，但必須清楚揭示錄影事實。

第三，醫療場域中的「低度隱私空間」，例如會議室內的家族諮商室、一般診間、諮商室、眼科、牙科、耳鼻喉科等未涉及私密部位等門診空間，若要錄影，須事前告知病人錄影用途、資料存取與管理方式，並取得書面同意。第四，「高度隱私空間」原則禁止錄影，包括手術室、內診空間、更衣室等；但有例外情形，若基於教學等特殊需求，也僅能拍攝局部區域並去識別化，並須事前告知病患並取得書面同意。