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從越南偏鄉到台灣原鄉 至善基金會陪伴30年促生命改變

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
深耕亞洲四地兒少及家庭工作超過30年的至善基金會今舉辦「從陪伴到培力，看見改變發生」分享會，從越南偏鄉到台灣原鄉，四名女孩共同見證了「陪伴與培力」如何改變生命。圖/至善基金會提供
深耕亞洲四地兒少及家庭工作超過30年的至善基金會今舉辦「從陪伴到培力，看見改變發生」分享會，從越南偏鄉到台灣原鄉，四名女孩共同見證了「陪伴與培力」如何改變生命。圖/至善基金會提供

至善基金會今舉辦「從陪伴到培力，看見改變發生」分享會，從越南偏鄉到台灣原鄉，曾經瀕臨失學的越南女孩們，如今一位成為外語中心負責人，一位圓了大學夢並開始分擔家計；台灣泰雅族女孩則站上全國柔道賽場，北漂的阿美族五寶媽重新找回工作與家庭的平衡。四段截然不同的人生故事，共同見證了「陪伴與培力」如何改變生命。

來自越南中部偏鄉的黎氏金英與黎夢平，因家庭貧困曾一度面臨失學，兩人從國小開始接受至善助學支持超過10年。如今，金英已成為外語中心負責人，並建立家庭；夢平則在台灣認養人長年書信鼓勵與多次探訪下，去年順利考上大學，目前利用暑假開設硬筆書法班，不僅賺取學費，也分擔家中經濟。

還有來自新竹縣尖石鄉海拔1500公尺泰崗部落的泰雅族女孩谷慕．勒巴克，目前就讀國立台灣體育運動大學運動技擊系二年級，因為至善的支持，從國中開始接觸柔道，多次榮獲全國中正盃及全中運冠、亞軍。今年初因肩傷復發接受手術，一度中斷訓練與比賽，在至善社工鼓勵下，如今已重返柔道場。每逢寒暑假，她都返鄉陪伴母校尖石國中柔道隊的學弟妹訓練。從受助的部落孩子，到站上全國柔道賽場，再成為返鄉陪伴下一代的學姐。

另一位分享者，是從台東原鄉北漂打拚的阿美族媽媽小雅。初到台北時，為維持家計，長期從事大夜班工作，不僅身心俱疲，也影響親子關係，加入至善「快樂大掃」家事清潔培訓後，她培養出一技之長，不僅擁有彈性工時、穩定收入，也找回自信。今年初丈夫因病無法工作，最小的孩子又剛出生，至善社工持續到家關懷，成為她在異鄉最堅實的支持力量，讓她在面對五個孩子照顧及生活挑戰時，不再孤軍奮戰。

首次擔任至善愛心大使的黃迪揚說，他看見的至善，不只是給需要幫助的人一根釣竿，而是陪著他們找到最適合自己的那一根釣竿。這樣的陪伴需要投入大量時間、人力，也未必一定成功，但至善默默堅持了30多年，才有今天這些不同的改變成果。

至善基金會執行長洪智杰表示，至善深耕跨文化兒少發展工作超過30年，始終相信，孩子的成長不能只靠一個人，而是需要家庭、社區與社會大眾共同支持。有些孩子需要的是一份助學支持，有些家庭需要的是一項工作技能，而有些人在遭遇挫折時，需要的只是有人願意相信他、陪著他重新站起來，誠摯邀請更多民眾加入至善陪伴與培力成長的行列，一起支讓更多生命的改變持續發生。

越南 偏鄉 陪伴 基金

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