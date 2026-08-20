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低血糖急救藥缺藥？ 藥廠：包裝轉換將專案輸入並申請藥證 不中斷供應

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
諾和諾德指出，「昇糖精® HypoKit」為相同成分的低血糖急救藥品，僅在「劑型呈現及包裝形式」上有所不同，產品預計於10月抵達台灣。圖／諾和諾德提供
諾和諾德指出，「昇糖精® HypoKit」為相同成分的低血糖急救藥品，僅在「劑型呈現及包裝形式」上有所不同，產品預計於10月抵達台灣。圖／諾和諾德提供

衛福部食藥署近期公告，用於糖尿病患低血糖急救藥物「昇糖精」Glucagon注射劑型短缺，藥品供應第4季恐受影響，為此，公開徵求專案輸入或製造。對此，昇糖精藥廠諾和諾德指出，該公司近期依法主動通報食藥署，評估現有庫存在需求正常情況下，該藥品預計12月後停止供應，這與產品品質、安全性無關，且將透過專案進口導入同成分但不同包裝藥品，預計10月分運抵台灣。

諾和諾德指出，近日已依相關法規主動通知食藥署，由於供應受限，目前以「衛署菌疫輸字第000735號」核准上市的「昇糖精®（GlucaGen®）」 低血糖急救藥品，在現有庫存及正常需求情況下，預計將於今年12月底後停止供 應，此次供應受限與產品品質或安全性問題無關，為確保病人能持續獲得治療，諾和諾德將透過食藥署專案進口許可引進「昇糖精® HypoKit」。

諾和諾德指出，「昇糖精® HypoKit」為相同成分的低血糖急救藥品，僅在「劑型呈現及包裝形式」上有所不同，產品預計於10月抵達台灣，諾和諾德預期可維持穩定且不中斷供應，且諾和諾德也將向主管機關申請核准，逐步完成新產品包裝與現有產品包裝的轉換，以確保供應順利銜接，避免臨床使用受到影響。 也就是藥品先以專案進口銜接，同步向食藥署申請正式藥品許可證。

臨床醫師指出，Glucagon為升糖素，是病人嚴重低血糖時的急救用藥，可幫助病人短時間內提升血糖避免危險，主要影響急救單位、恐衝擊病人急救需求，不過，除施打升糖素外，臨床上另有其他改善低血糖方式。諾和諾德將強調，持續與主管機關及醫療體系夥伴密切合作，以降低對臨床照護及病患治療可能造成影響。

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