快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

信義東延段8月30日通車！北捷放送「免費搭一個月」 還抽倫敦、東京雙人機票

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運信義東延段的廣慈／奉天宮站月台層。聯合報系資料照
台北捷運信義東延段的廣慈／奉天宮站月台層。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今早受訪提及，歷經十年工程的捷運信義線東延段將於8月30日通車。北捷說明，通車到9月28日止為期一個月，行經象山站至廣慈/奉天宮站不計票價，往返象山站至廣慈/奉天宮站雙向區間，以及廣慈/奉天宮站同站進出，請洽車站詢問處索取憑證，無須購票。

北捷說明，若進出站其中一端為廣慈/奉天宮站，另一端為現有營運車站，則會先扣除新通車路段里程後，再依現行票價計算；如進、出站皆非廣慈/奉天宮站，則不適用本次優惠

北捷說，常客優惠部分，當次搭乘累積金額以優惠票價計算，搭乘次數也納入累計。若當次扣款金額為0元，則該次搭乘次數不納入累計。轉乘優惠方面，於1小時內完成捷運與公車或輕軌轉乘，同樣享有雙向轉乘優惠。

此外，北捷祭出，通車首4日的8月30日到9月2日，持儲值卡及多元支付工具搭乘捷運（單程票除外）且進、出站一端為廣慈/奉天宮站（不含同站進出），可憑當日當站搭乘紀錄參加扭蛋抽獎，有機會「扭」出倫敦、東京雙人來回機票、奉天宮開運好禮、家電、1200定期票等豐富獎項。每人每日限玩1次，每日限量600份。

扭蛋活動位於廣慈/奉天宮站內出口2方向，活動時間為8月30日下午2時30分至5時30分、8月31日至9月2日為每日上午7時至10時，每日號碼牌發完為止。

同時，在8月30日起至9月28日，旅客使用儲值卡及QR乘車碼(單程票除外)搭乘捷運，且進、出站其中一端為廣慈/奉天宮站，將抽出120名幸運旅客，有機會將捷運年票、自行車帶回家，北捷也說，通車當天到9月28日止，於廣慈/奉天宮站B2大廳層詢問處旁（近1號出口非付費區），現場每日限量發送500張全家霜淇淋禮物卡，每人每次限領1份，送完為止。

北捷 奉天宮 捷運 蔣萬安

延伸閱讀

開學前大禮！蔣萬安拍板 北捷信義東延段8月30日通車祭優惠

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

大巨蛋莫內花園8月22日試營運 北捷加強疏運適時過站不停

國旅補助來了！平日住宿最高折1,500元、8月20日上午11時開放登錄

相關新聞

信義東延段8月30日通車！北捷放送「免費搭一個月」 還抽倫敦、東京雙人機票

台北市長蔣萬安今早受訪提及，歷經十年工程的捷運信義線東延段將於8月30日通車。北捷說明，通車到9月28日止為期一個月，行經象山站至廣慈/奉天宮站不計票價，往返象山站至廣慈/奉天宮站雙向區間，以及廣慈/奉天宮站同站進出，請洽車站詢問處索取憑證，無須購票。

農曆七月禁忌多…恐成「情緒放大鏡」 醫提醒過度在意恐逼出生理病

農曆七月俗稱「鬼月」，傳統民間信仰常說這段時間不宜搬家或結婚，也有開刀和晚上曬衣服等禁忌，但有醫學專家表示，過度在意恐把健康身體逼出病。

愛爾麗醫美爆偷拍案…衛福部修醫療隱私規範 最快8月底至9月初公告

愛爾麗醫美集團爆發偷拍案，檢方起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、監視器設備商謝金亨等人，衛福部當時承諾修正醫療機構醫療隱私維護規範。衛福部醫事司今回應，目前相關草案已出爐，7、8月陸續召開相關會議並蒐集意見，由於仍有檢討空間，預計8月底再召開一次會議討論修正，最快8月底或9月初公告。

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

受到低壓帶、西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北及雲林以南地區、宜蘭及花蓮地區、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

低血糖急救藥缺藥？ 藥廠：包裝轉換將專案輸入並申請藥證 不中斷供應

衛福部食藥署近期公告，用於糖尿病患低血糖急救藥物「昇糖精」Glucagon注射劑型短缺，藥品供應第4季恐受影響，為此，公開徵求專案輸入或製造。對此，昇糖精藥廠諾和諾德指出，該公司近期依法主動通報食藥署，評估現有庫存在需求正常情況下，該藥品預計12月後停止供應，這與產品品質、安全性無關，且將透過專案進口導入同成分但不同包裝藥品，預計10月分運抵台灣。

全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。