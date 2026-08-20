信義東延段8月30日通車！北捷放送「免費搭一個月」 還抽倫敦、東京雙人機票

台北市長蔣萬安今早受訪提及，歷經十年工程的捷運信義線東延段將於8月30日通車。北捷說明，通車到9月28日止為期一個月，行經象山站至廣慈/奉天宮站不計票價，往返象山站至廣慈/奉天宮站雙向區間，以及廣慈/奉天宮站同站進出，請洽車站詢問處索取憑證，無須購票。

北捷說明，若進出站其中一端為廣慈/奉天宮站，另一端為現有營運車站，則會先扣除新通車路段里程後，再依現行票價計算；如進、出站皆非廣慈/奉天宮站，則不適用本次優惠。

北捷說，常客優惠部分，當次搭乘累積金額以優惠票價計算，搭乘次數也納入累計。若當次扣款金額為0元，則該次搭乘次數不納入累計。轉乘優惠方面，於1小時內完成捷運與公車或輕軌轉乘，同樣享有雙向轉乘優惠。

此外，北捷祭出，通車首4日的8月30日到9月2日，持儲值卡及多元支付工具搭乘捷運（單程票除外）且進、出站一端為廣慈/奉天宮站（不含同站進出），可憑當日當站搭乘紀錄參加扭蛋抽獎，有機會「扭」出倫敦、東京雙人來回機票、奉天宮開運好禮、家電、1200定期票等豐富獎項。每人每日限玩1次，每日限量600份。

扭蛋活動位於廣慈/奉天宮站內出口2方向，活動時間為8月30日下午2時30分至5時30分、8月31日至9月2日為每日上午7時至10時，每日號碼牌發完為止。

同時，在8月30日起至9月28日，旅客使用儲值卡及QR乘車碼(單程票除外)搭乘捷運，且進、出站其中一端為廣慈/奉天宮站，將抽出120名幸運旅客，有機會將捷運年票、自行車帶回家，北捷也說，通車當天到9月28日止，於廣慈/奉天宮站B2大廳層詢問處旁（近1號出口非付費區），現場每日限量發送500張全家霜淇淋禮物卡，每人每次限領1份，送完為止。