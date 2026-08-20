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國泰航空明年一月開航阿拉木圖 香港唯一直飛哈薩克每周三班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國泰航空將於2027年1月9日開航香港-阿拉木圖航線，以A330-300型客機執飛。記者黃仲明／攝影
國泰航空將於2027年1月9日開航香港-阿拉木圖航線，以A330-300型客機執飛。記者黃仲明／攝影

國泰航空今天宣布，將於2027年1月9日開航香港-阿拉木圖航線哈薩克第一大城市阿拉木圖也是國泰航空位於中亞地區的首個航點。營運初期，將於每周二、四、六提供服務，以A330-300型客機執飛。

國泰航空表示，香港出發班機CX-681於香港時間下午4點25分起飛，晚上8點30分抵達阿拉木圖。回程航班CX-680於晚上9點50分從阿拉木圖起飛，隔天上午7點抵達香港。營運初期規劃每周三班，每周二、四、六提供服務，以A330-300型客機執飛。

國泰航空指出，阿拉木圖將成為國泰航空於中亞地區的首個航點，而國泰航空也是唯一一家提供香港與哈薩克之間直航客運服務的航空公司。阿拉木圖位於哈薩克南部邊境附近，是哈薩克的商業及文化中心，也是通往中亞的重要門戶。

國泰航空說明，阿拉木圖不僅是絲綢之路上的重要驛站，也是一座值得仔細探索的城市，相比更具現代氣息的首都阿斯塔納，阿拉木圖保留了不少歷史痕跡，從色彩鮮明的木構升天大教堂，到熙來攘往的綠色市集，以及氣勢恢宏、帶有蘇維埃現代主義風格的 Arasan 公共浴場，處處可見城市今昔寫照。

國泰航空將於2027年1月9日開航香港-阿拉木圖航線，規劃每周二、四、六提供服務。圖／國泰航空提供
國泰航空將於2027年1月9日開航香港-阿拉木圖航線，規劃每周二、四、六提供服務。圖／國泰航空提供

國泰航空 香港 哈薩克 航班 航線

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