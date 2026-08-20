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越南女孩逆境求學成外語老師 助家貧學生翻轉人生

中央社／ 台北20日電
越南女孩金英（前右5）家境清寒，在至善基金會協助下，憑藉優異成績完成大學學業，如今是越南一處外語中心負責人，助家貧學生學習英文、陪伴改變生命。圖／至善基金會提供（中央社）
越南女孩金英（前右5）家境清寒，在至善基金會協助下，憑藉優異成績完成大學學業，如今是越南一處外語中心負責人，助家貧學生學習英文、陪伴改變生命。圖／至善基金會提供（中央社）

越南女孩金英家境清寒，曾因家計面臨輟學危機，但在至善基金會協助下，她憑藉優異成績完成大學學業，更成為外語老師協助家貧學生學習英文，盼用自身力量翻轉更多人的人生。

至善社會福利基金會今天舉行「從陪伴到培力，看見改變發生」記者會，邀請4名受助個案分享自己的生命故事，其中包含來自越南的金英。

金英出生於越南廣治省一處農村，家中兄弟姊妹眾多，因家境貧困，童年時曾過著「無米可食」的生活，只能靠玉米粉和樹薯充飢。每逢開學，金英母親總得奔波於村落巷弄間，向高年級學生索取或買回破舊、殘缺的舊書供她學習。

雖然求學過程困難，下課後還要和妹妹一起趕牛上山，但金英仍會在烈日下邊放牛邊溫習功課，或藉著父親手電筒微弱的光線寫作業，不放棄任何學習機會。

即使勤奮好學，家裡沉重的生計仍讓金英在求學過程中面臨輟學危機。金英今天受訪表示，因家境貧困，她從小夢想就是學好外語、看見更廣闊的世界，但高中畢業時，父母因家計困難，曾懇求她前往胡志明市當工人，以貼補家用。

不過為了追求更好的發展，金英向父母承諾會靠自己的力量念完大學。因此在沒有家中資助的情況下，她邊兼職家教，邊依靠至善基金會助學金，最終完成大學學業，也在兼職過程找到人生方向，成為一名外語老師。

如今金英已成為越南一處外語中心的負責人，7年來教導逾5000名學生，對於家境艱困的學生，更會降低學費，盼以自身力量點亮學生的夢想。

另一名長期接受至善基金會協助的個案夢平同樣來自越南，她8歲時，父親因頻繁劇烈的癲癇失去勞動與照顧家庭的能力，家計重擔因此落在母親身上。夢平深知母親辛勞，從小便暗自決定要努力讀書。

所幸夢平2015年獲得至善基金會助學金，更在2018年遇見了認養人蔡榮洲，雙方透過書信聯繫。在蔡榮洲的支持與鼓勵下，夢平去年順利考上順化大學國際學院多媒體傳播系，未來希望能在政府機關工作，或教導小學生硬筆書法。

至善基金會執行長洪智杰表示，「創傷可以被療癒，也可以被超越」，但大部分人遇到壓力時很難只靠自己，必須有溫暖陪伴才能從挫折和困難走出來，今天的個案故事就是這樣的過程。

洪智杰表示，至善的行動都不是一時的幫助，而是長期的陪伴過程，呼籲大家一起支持至善陪伴及培力行動，創造世界正向改變。

越南 學生 老師

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