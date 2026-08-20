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郵輪市場爆發性成長 今年旅客數可望創新高

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
港務公司董事長周永暉。記者余弦妙／攝影
港務公司董事長周永暉。記者余弦妙／攝影

疫後郵輪市場全面復甦，2026年上半年全台國際郵輪已有332艘次郵輪靠泊、旅客達62.86萬人次，預估全年郵輪靠泊將達605艘次、旅客119.7萬人次，20艘國際郵輪更將首航台灣，再再創下歷史紀錄。

據了解，郵輪市場已發展多年，台灣旅客數每年穩定攀升，但遇上疫情攪局，數字跌得很快。不過經過疫後兩年半努力，台灣郵輪市場終於在去年超越疫前，並持續蓬勃發展，今年國際郵輪旅客人次可望首度突破100萬人次，創下歷史新高。

台灣港務公司及基隆分公司也於今年7月16日成立「郵輪發展處」，希望持續開拓郵輪市場。下半年將有麗思卡爾頓豪華郵輪「盧米娜拉號」、和平號郵輪「太平世界號」、探險郵輪「島嶼天空號」等20艘國際郵輪首航台灣。董事長周永暉表示，今年對郵輪艘次及旅客數持審慎樂觀態度。

港務公司指出，基隆港是台灣國際郵輪母港，麗星郵輪、地中海郵輪都已投入資源搶佔市場；高雄港則積極吸引國際郵輪佈局母港及掛靠航線，串聯亞洲新灣區、港灣景觀及南台灣觀光資源，打造南台灣國際郵輪觀光樞紐。

港務公司表示，將結合台灣各港在地資源與特色，積極推動郵輪及海洋觀光，打造多元港灣旅遊品牌。例如臺中港、澎湖港及花蓮港除持續拓展郵輪航線外，也經營海洋觀光市場，帶動中臺灣、離島及東部地區觀光發展，為台灣郵輪產業注入多元成長動能。

郵輪 基隆港 高雄港

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