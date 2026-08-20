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賴政府喊話「務必達成千萬國際客目標」觀光署：朝900至930萬人次前進

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
賴清德總統及行政院長卓榮泰日前向交通部喊話務必達成來台國際客千萬人次目標，但觀光署長陳玉秀今表示，仍朝900至930萬人次前進。記者胡瑞玲／攝影
賴清德總統及行政院長卓榮泰日前向交通部喊話務必達成來台國際客千萬人次目標，但觀光署長陳玉秀今表示，仍朝900至930萬人次前進。記者胡瑞玲／攝影

賴清德總統盼達2030年觀光照元產業目標，日前更透過行政院長卓榮泰交通部喊話，今年務必達成來1000萬來台國際客目標，但觀光署長陳玉秀今受訪表示，國際市場脈動瞬息萬變，原則上仍朝900至930萬人次前進。

行政院長卓榮泰今年7月22日於觀光研訓院揭牌當天致詞指出，為落實賴總統「國家希望工程」國政願景，延續「觀光立國」目標，政府將全力衝刺2030年觀光兆元產業目標，且賴總統也在觀研院揭牌前指示，千萬拜託交通部「務必達到（來台國際客）千萬人次目標」」。

陳玉秀今出席台灣自行車旅遊節行銷記者會，接受聯訪時表示，觀光署今年提的目標是900至930萬人次，還是會在原有的計畫內進行，總統及行政院長期許1000萬人次，當然也希望朝這個方向來前進。

陳玉秀指出，國際市場的脈動瞬息萬變，今年1月成長率達到快12%，有120萬人次，但3月馬上就差點變成負成長，凸顯國際局勢對來台旅客影響非常敏感，因此原則上仍朝900至930萬人次前進。

根據觀光署統計，今年上半年（1至6月）來台旅客429萬4589人次，較去年同期419萬7240人次僅略為增加；出國旅客為1065萬4670人次，較去年同期914萬1262人次大增151萬人次，出入境觀光逆差達636萬人次。

觀光署 觀光 賴清德 卓榮泰 交通部 願景

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