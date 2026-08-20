賴政府喊話「務必達成千萬國際客目標」觀光署：朝900至930萬人次前進

賴清德總統盼達2030年觀光照元產業目標，日前更透過行政院長卓榮泰向交通部喊話，今年務必達成來1000萬來台國際客目標，但觀光署長陳玉秀今受訪表示，國際市場脈動瞬息萬變，原則上仍朝900至930萬人次前進。

行政院長卓榮泰今年7月22日於觀光研訓院揭牌當天致詞指出，為落實賴總統「國家希望工程」國政願景，延續「觀光立國」目標，政府將全力衝刺2030年觀光兆元產業目標，且賴總統也在觀研院揭牌前指示，千萬拜託交通部「務必達到（來台國際客）千萬人次目標」」。

陳玉秀今出席台灣自行車旅遊節行銷記者會，接受聯訪時表示，觀光署今年提的目標是900至930萬人次，還是會在原有的計畫內進行，總統及行政院長期許1000萬人次，當然也希望朝這個方向來前進。

陳玉秀指出，國際市場的脈動瞬息萬變，今年1月成長率達到快12%，有120萬人次，但3月馬上就差點變成負成長，凸顯國際局勢對來台旅客影響非常敏感，因此原則上仍朝900至930萬人次前進。

根據觀光署統計，今年上半年（1至6月）來台旅客429萬4589人次，較去年同期419萬7240人次僅略為增加；出國旅客為1065萬4670人次，較去年同期914萬1262人次大增151萬人次，出入境觀光逆差達636萬人次。