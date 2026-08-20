快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫、強降雨影響…中市大坑椪柑只剩去年3成 民代籲政府救濟

聯合報／ 記者黃寅黑中亮／台中即時報導
受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供
受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供

高溫強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。台中市議員陳成添上午帶領北屯區市議員參選人吳宗學深入大坑的光西巷、大湖巷、竹坑巷等椪柑產區勘查，了解果園結果率下降及裂果等災損情形。當地農友無奈表示，今年收成大幅減少，但肥料、人工及日常養護成本一樣少不了，「真的苦不堪言」。

陳成添表示，日前接獲台中市果樹產銷班（大坑青果班）農友陳情反映，今年受到極端天候影響，先有持續高溫，後又遭遇短時間強降雨，不僅影響椪柑開花、授粉及結果，部分果園更出現裂果情形，整體結果率明顯不如往年。

他說，依照農友觀察，10月即將陸續進入採收期的椪柑，部分果園產量與去年相比，恐怕只剩下3分之1、甚至不到3成。「果子少了，但農民該做的工作一樣不能少」從施肥、除草、病蟲害防治到人工養護，每一項都是成本，產量大幅減少，對農民一整年的收入及生計造成沉重壓力。

吳宗學說，椪柑是台中相當重要的特色農產，目前全市種植面積約1389公頃，總收量約2160萬公斤，其中北屯區栽種面積約195公頃，位居全市第3；收量約410萬公斤，更高居全市第2。大坑椪柑不僅是地方重要農產，更是許多人每到冬季想到大坑的重要滋味。

他說，大坑椪柑產季約落在每年10月至12月，特色就是果皮青黃、皮薄多汁、酸甜適中，是台中極具代表性的冬季限定水果。然而農業「看天吃飯」，面對近年愈來愈頻繁的極端氣候，農友承擔的風險也愈來愈高，這次實際走進果園看到結果率下降及裂果情況，更能感受到農民一整年心血可能付諸流水的無奈。

陳成添、吳宗學呼籲，農業部農糧署及台中市政府農業局應儘速掌握大坑地區椪柑實際災損及減產情形，主動深入產區勘查，若災損程度符合相關天然災害救助標準，應盡速協助農民申請救助及相關補貼，降低農友損失。而極端氣候對農業造成的衝擊已不是偶發事件，更應從農業設施、栽培技術、災害預警及農業保險等面向，協助農民提升面對氣候變遷的韌性。

農業局表示，已高度重視農民反映的災損問題，除今日陪同議員瞭解情形外，也安排明天會同農業部農糧署及台中區農業改良場、公所及農會辦理現勘查估。此外，也將關注東勢、豐原及石岡等產區受影響情形，倘經現地查估符合農業天然災害救助相關規定，市府將依程序儘速彙整災情並報請農業部辦理相關救助，爭取農民應有權益。

受高溫、強降雨等極端天氣影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供
受高溫、強降雨等極端天氣影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供

受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供
受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供

受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供
受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供

椪柑 高溫 強降雨 災損 台中市

延伸閱讀

好讀周報／熱浪連襲…歐洲河川拉警報！航運、農業、發電亂象叢生

彰縣大村鄉雙倫廢棄物處理場環評未過 環審會要求補正11月底再審

台中花8千萬倒學校午餐廚餘 議員籲源頭減量

一場大雨三鶯線頂埔站淪水濂洞 議員意外問出「工程還未驗收」傻了

相關新聞

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

受到低壓帶、西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北及雲林以南地區、宜蘭及花蓮地區、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議延燒，一名不願具名的三總院內人士還原事件始末，他指出，爭議個案發生於去年3月，院方當時發現器捐流程有瑕疵後，即主動通報器捐病主中心及衛福部，也坦承流程有疏失，相關單位事後曾到院訪視，不解事隔一年多檢調大動作搜索，對醫療團隊士氣造成相當衝擊。

整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑

觀光署推出平日國旅補助方案，要怎麼申請，聯合新聞網整理出個別旅客可能會有的相關疑問，一次解答。

平日國旅補助業者反應不一 旅館指效益不大、民宿大推4天3夜0元住

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署推出5大平日旅遊補助，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄，系統一度因太多人湧入當機。但業者坦言，一人最多補助2000元，對觀光旅宿來說效益不大，認為政府應思考另一種方式，從根本解決台灣觀光問題。

全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

三總器捐死因疑意外改為疾病 器捐中心：去年已通報 、絕無非法摘取器官

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年得知相關事件，已通報衛福部醫事司，相關事件並未涉及器官分配不公平，也沒有非法摘取器官情形，更未影響其他等待器官移植民眾的權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。