高溫、強降雨影響…中市大坑椪柑只剩去年3成 民代籲政府救濟

受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。台中市議員陳成添上午帶領北屯區市議員參選人吳宗學深入大坑的光西巷、大湖巷、竹坑巷等椪柑產區勘查，了解果園結果率下降及裂果等災損情形。當地農友無奈表示，今年收成大幅減少，但肥料、人工及日常養護成本一樣少不了，「真的苦不堪言」。

陳成添表示，日前接獲台中市果樹產銷班（大坑青果班）農友陳情反映，今年受到極端天候影響，先有持續高溫，後又遭遇短時間強降雨，不僅影響椪柑開花、授粉及結果，部分果園更出現裂果情形，整體結果率明顯不如往年。

他說，依照農友觀察，10月即將陸續進入採收期的椪柑，部分果園產量與去年相比，恐怕只剩下3分之1、甚至不到3成。「果子少了，但農民該做的工作一樣不能少」從施肥、除草、病蟲害防治到人工養護，每一項都是成本，產量大幅減少，對農民一整年的收入及生計造成沉重壓力。

吳宗學說，椪柑是台中相當重要的特色農產，目前全市種植面積約1389公頃，總收量約2160萬公斤，其中北屯區栽種面積約195公頃，位居全市第3；收量約410萬公斤，更高居全市第2。大坑椪柑不僅是地方重要農產，更是許多人每到冬季想到大坑的重要滋味。

他說，大坑椪柑產季約落在每年10月至12月，特色就是果皮青黃、皮薄多汁、酸甜適中，是台中極具代表性的冬季限定水果。然而農業「看天吃飯」，面對近年愈來愈頻繁的極端氣候，農友承擔的風險也愈來愈高，這次實際走進果園看到結果率下降及裂果情況，更能感受到農民一整年心血可能付諸流水的無奈。

陳成添、吳宗學呼籲，農業部農糧署及台中市政府農業局應儘速掌握大坑地區椪柑實際災損及減產情形，主動深入產區勘查，若災損程度符合相關天然災害救助標準，應盡速協助農民申請救助及相關補貼，降低農友損失。而極端氣候對農業造成的衝擊已不是偶發事件，更應從農業設施、栽培技術、災害預警及農業保險等面向，協助農民提升面對氣候變遷的韌性。

農業局表示，已高度重視農民反映的災損問題，除今日陪同議員瞭解情形外，也安排明天會同農業部農糧署及台中區農業改良場、公所及農會辦理現勘查估。此外，也將關注東勢、豐原及石岡等產區受影響情形，倘經現地查估符合農業天然災害救助相關規定，市府將依程序儘速彙整災情並報請農業部辦理相關救助，爭取農民應有權益。

受高溫、強降雨等極端天氣影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供

受高溫、強降雨等極端氣候影響，台中大坑地區椪柑今年災損情形嚴重。圖／吳宗學提供