三總器捐案爭議…衛福部說話了！非病死須報司法相驗「最重可罰45萬」

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議持續延燒，士林地檢署昨搜索三總並約談7名醫護人員，其中2名醫師訊後各以10萬元交保。衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，本案核心爭議在於「死亡原因究竟屬病死或非病死」，若屬非病死或疑似非病死，依法應通報司法相驗。

呂念慈強調，非病死並不代表不能器官捐贈，且目前掌握本案器官分配及受贈流程均符合規定，三總器官勸募、摘取及移植資格也未遭停權。

三總器捐爭議個案發生於去年3月，患者因高樓墜傷、骨折住院，後續多重器官衰竭死亡，醫療團隊依「病死」流程處理，並完成眼角膜捐贈，但後續因死亡原因認定引發爭議。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心去年得知事件後即通報衛福部，並進行檢討及要求醫院改善，案件未涉及器官分配不公，也沒有影響其他等待移植患者權益。

呂念慈表示，依「刑事訴訟法」第218條規定，遇有非病死或可疑為非病死者，應由檢察官進行相驗。「人體器官移植條例」第7條也規範，非病死或疑似非病死者，在摘取器官前應依法完成相關司法程序。這起案件必須釐清個案究竟屬於「病死」或「非病死」，以及醫療團隊是否依規定完成通報。

呂念慈指出，「非病死不是不能器捐」，這是外界容易混淆之處。即使個案屬非病死，只要依法完成司法相驗等程序，仍可進行器官捐贈。本案目前爭議集中於「死因別」及相關行政程序，至於捐贈者意願、器官分配以及受贈者的移植流程，目前掌握均符合「人體器官移植條例」規定。

由於案件已進入司法偵查，衛福部將採「刑事先行」原則，先配合檢方調查。待司法結果出爐後，再檢視是否涉及行政責任。若最終確認屬非病死或疑似非病死，卻未依法完成通報及相關程序，依「人體器官移植條例」規定，醫院或醫師可能面臨9萬元以上、45萬元以下罰鍰。若器官捐贈移植登錄系統資料有誤，也將依登錄中心相關作業規範處理。

至於三總是否可能遭停權，呂念慈表示，目前尚未停止三總器官勸募、摘取或移植資格，相關業務仍可進行。是否進一步處分，仍須等待檢調釐清事實，再依違規情節及相關規範判斷。

衛福部近年持續針對死亡診斷及非病死通報程序辦理醫師教育訓練，未來也將特別要求器官勸募及移植醫院加強相關法規教育，避免因不熟悉程序再度發生爭議。呂念慈說，死因認定不只是行政程序，更攸關死者權益，醫療團隊必須審慎處理。