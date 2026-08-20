快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

三總器捐案爭議…衛福部說話了！非病死須報司法相驗「最重可罰45萬」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三總器捐案爭議延燒，衛福部醫事司回應，這起案件未涉及器官分配不公，也沒有影響其他等待移植患者權益。聯合報系資料照
三總器捐案爭議延燒，衛福部醫事司回應，這起案件未涉及器官分配不公，也沒有影響其他等待移植患者權益。聯合報系資料照

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議持續延燒，士林地檢署昨搜索三總並約談7名醫護人員，其中2名醫師訊後各以10萬元交保。衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，本案核心爭議在於「死亡原因究竟屬病死或非病死」，若屬非病死或疑似非病死，依法應通報司法相驗。

呂念慈強調，非病死並不代表不能器官捐贈，且目前掌握本案器官分配及受贈流程均符合規定，三總器官勸募、摘取及移植資格也未遭停權。

三總器捐爭議個案發生於去年3月，患者因高樓墜傷、骨折住院，後續多重器官衰竭死亡，醫療團隊依「病死」流程處理，並完成眼角膜捐贈，但後續因死亡原因認定引發爭議。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心去年得知事件後即通報衛福部，並進行檢討及要求醫院改善，案件未涉及器官分配不公，也沒有影響其他等待移植患者權益。

呂念慈表示，依「刑事訴訟法」第218條規定，遇有非病死或可疑為非病死者，應由檢察官進行相驗。「人體器官移植條例」第7條也規範，非病死或疑似非病死者，在摘取器官前應依法完成相關司法程序。這起案件必須釐清個案究竟屬於「病死」或「非病死」，以及醫療團隊是否依規定完成通報。

呂念慈指出，「非病死不是不能器捐」，這是外界容易混淆之處。即使個案屬非病死，只要依法完成司法相驗等程序，仍可進行器官捐贈。本案目前爭議集中於「死因別」及相關行政程序，至於捐贈者意願、器官分配以及受贈者的移植流程，目前掌握均符合「人體器官移植條例」規定。

由於案件已進入司法偵查，衛福部將採「刑事先行」原則，先配合檢方調查。待司法結果出爐後，再檢視是否涉及行政責任。若最終確認屬非病死或疑似非病死，卻未依法完成通報及相關程序，依「人體器官移植條例」規定，醫院或醫師可能面臨9萬元以上、45萬元以下罰鍰。若器官捐贈移植登錄系統資料有誤，也將依登錄中心相關作業規範處理。

至於三總是否可能遭停權，呂念慈表示，目前尚未停止三總器官勸募、摘取或移植資格，相關業務仍可進行。是否進一步處分，仍須等待檢調釐清事實，再依違規情節及相關規範判斷。

衛福部近年持續針對死亡診斷及非病死通報程序辦理醫師教育訓練，未來也將特別要求器官勸募及移植醫院加強相關法規教育，避免因不熟悉程序再度發生爭議。呂念慈說，死因認定不只是行政程序，更攸關死者權益，醫療團隊必須審慎處理。

衛福部 司法 說話 三軍總醫院

延伸閱讀

獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

器捐爭議涉偽造文書 三總2醫師交保

傳三總醫師「非病死」遺體未經檢同意即器官移植 檢：案件偵辦中

三總移植中心遭搜索約談7人 院方澄清：無涉「器官類移植」弊案

相關新聞

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

受到低壓帶、西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北及雲林以南地區、宜蘭及花蓮地區、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議延燒，一名不願具名的三總院內人士還原事件始末，他指出，爭議個案發生於去年3月，院方當時發現器捐流程有瑕疵後，即主動通報器捐病主中心及衛福部，也坦承流程有疏失，相關單位事後曾到院訪視，不解事隔一年多檢調大動作搜索，對醫療團隊士氣造成相當衝擊。

整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑

觀光署推出平日國旅補助方案，要怎麼申請，聯合新聞網整理出個別旅客可能會有的相關疑問，一次解答。

平日國旅補助業者反應不一 旅館指效益不大、民宿大推4天3夜0元住

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署推出5大平日旅遊補助，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄，系統一度因太多人湧入當機。但業者坦言，一人最多補助2000元，對觀光旅宿來說效益不大，認為政府應思考另一種方式，從根本解決台灣觀光問題。

全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

三總器捐死因疑意外改為疾病 器捐中心：去年已通報 、絕無非法摘取器官

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年得知相關事件，已通報衛福部醫事司，相關事件並未涉及器官分配不公平，也沒有非法摘取器官情形，更未影響其他等待器官移植民眾的權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。