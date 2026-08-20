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基輔芭蕾舞團帶來「天鵝湖」 堅持烏克蘭藝術話語權

中央社／ 台北20日電

基輔芭蕾舞團將帶來經典芭蕾舞碼「天鵝湖」，藝術總監斯托亞諾夫表示，柴可夫斯基的血統與創作靈感與烏克蘭淵源深厚，「我們堅持用自己的藝術話語權，說自己的故事。」

斯托亞諾夫（Oleksandr Stoianov）今天在彩排會後告訴中央社記者，柴可夫斯基的音樂是全人類的藝術瑰寶，「天鵝湖」是全球觀眾最熱愛的經典劇目，如果基輔芭蕾舞團（Grand Kyiv Ballet）因政治因素棄演「天鵝湖」，「全球市場就會完全被俄羅斯舞團佔據壟斷，俄羅斯更可藉此賺取文化影響力與資金。」

斯托亞諾夫表示，每個國家的古典芭蕾都有不同的藝術語彙，而烏克蘭芭蕾最鮮明的特色，就是對情感詮釋，「相較法國學派更強調平衡與技巧細節，烏克蘭學派更重視舞者如何透過身體傳遞情感與靈魂，希望讓台灣觀眾感受到舞蹈所帶來的共鳴與力量。」

斯托亞諾夫表示，世人提及芭蕾會先想到俄羅斯，「我們創立舞團目的就是希望讓全世界看到烏克蘭的芭蕾舞者同樣優秀，擁有與俄羅斯風格截然不同的藝術面貌，透過烏克蘭編舞家與舞者詮釋，展現這齣經典舞劇的魅力。」

斯托亞諾夫表示，俄烏戰爭爆發後對舞團影響巨大，「幾乎是面臨解散或毀滅性的打擊，部分男舞者必須應徵入伍參戰，無法繼續跳舞；有些舞者因演出機會銳減而選擇轉行。」

除此之外，斯托亞諾夫表示烏克蘭當地的演出劇院與練習場地在戰火中遭到破壞，舞者無法確定下一個月是否會有演出或收入，職業舞者生涯充滿變數，「但隨著時間，舞團逐漸在逆境中調整步伐，設法恢復運作與巡演。」

斯托亞諾夫原為烏克蘭國家歌劇院芭蕾舞團首席舞者，後離團創立基輔芭蕾舞團，「舞團原本就有來自不同國籍的舞者，戰爭爆發後我們收到來自世界各地舞者的訊息，他們表示希望透過加入舞團表達他們對烏克蘭的支持，這讓舞團轉型成更具國際包容力、像大家庭一樣的團體。」

今天基輔芭蕾舞團開放「天鵝湖」第一幕第二景的經典雙人舞以及天鵝群舞，由基輔芭蕾舞團首席舞者霍馬（Mykola Choma）飾演齊格弗里德王子，玉井千容則演出白天鵝奧潔塔與黑天鵝奧吉莉雅，詮釋「天鵝湖」中經典段落。

霍馬表示，演繹王子不只展現芭蕾技巧，更要透過肢體展現角色的情感與成長，讓王子的故事真正活在舞台之上。玉井千容則分享，在「天鵝湖」要演出優雅純真的白天鵝與充滿魅惑的黑天鵝，每次演出都是探索角色的過程。

基輔芭蕾舞團芭蕾舞劇「天鵝湖」將於8月21日到23日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。

基輔 天鵝 烏克蘭 俄羅斯

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