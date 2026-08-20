農曆七月禁忌多…恐成「情緒放大鏡」 醫提醒過度在意恐逼出生理病

農曆七月俗稱「鬼月」，傳統民間信仰常說這段時間不宜搬家或結婚，也有開刀和晚上曬衣服等禁忌，但有醫學專家表示，過度在意恐把健康身體逼出病。

衛福部樂生醫院表示，農曆七月各式各樣禁忌流傳已久，有人平常心看待，也有人深信不疑、處處避諱。對本身容易焦慮、過度在意細節或有強迫症傾向的民眾來說，大量的禁忌恐怕不只是「信不信」的問題，更可能成為情緒的放大鏡。

樂生醫院身心科醫師陳信源表示，人類大腦容易受到「心理暗示」與「確認偏誤」影響，當一個人先認定「鬼月不能做某件事」時，就有可能會不斷留意與禁忌有關的資訊，這時一旦碰到巧合或不順利的事情，就更容易認為「果然出事了」，讓擔心、害怕與反覆確認的念頭越陷越深。對深信習俗禁忌又有焦慮或強迫症狀的民眾來說，症狀可能因此惡化。

陳信源說，當強迫症患者堅信鬼月應保持家中整潔，有可能因怕觸犯禁忌而加劇反覆清潔的行為。焦慮症患者若堅信「夜晚易碰到好兄弟」，一旦夜間必須外出，就會因擔憂而惶惶不安，甚至出現胸悶、頭痛等身體不適。過去就有思覺失調症患者因鬼月焦慮上升，惡化幻聽與妄想而失眠，臨床診斷時，患者將一切症狀皆歸因於鬼門開。

陳信源提醒，當家人、朋友因鬼月禁忌出現焦慮不安等情，千萬不要直接說「想太多」、「這世界哪有鬼」等語，也不要責備對方迷信，否定言論只會讓患者感到不被理解，更加封閉自己，增加心理壓力。

關於鬼月禁忌造成身心不適，醫師建議患者親友採取開放、接納態度，先理解對方的感受，再協助轉移注意力，例如一起做深呼吸、伸展等放鬆活動；若宗教信仰能讓對方感到安心，也可以透過適度的宗教儀式獲得支持。如果情況持續未改善，甚至已影響到日常生活，則建議尋求身心科專業協助。

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