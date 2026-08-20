平日國旅補助今起登錄 觀光署：400萬人可補助到

交通部觀光署宣布平日國旅補助9月1日起陸續上路，「平日住宿」及「生日券」今依身分證字號末碼分流線上登錄，觀光署長陳玉秀表示，現在交通方便，當日來回的旅遊方式當道，但留宿與不留宿帶來的產值差了4倍，因此推出補助盼把大家找回來，截至今下午2時止，已有2.7萬人完成登錄，預估可帶動440萬國內外人次，產值共計374億元。

觀光署今天公布5大平日旅遊補助，平日（周日至周四，不含國定假日及其連續假期）國旅住宿優惠實施期間，從今年9月1日至11月30日，只要入住有參加活動的合法旅宿，每人最多得折抵2晚住宿。

「平日住宿」與「生日券」從今上午11時起，開放國人依身分證字號末碼分流登錄。平日住宿部分，登錄完成即可於9月1日起使用；生日券則登錄至9月8日下午5時止，觀光署將於9月9日上午11時起開放民眾查詢是否中獎，中獎旅客可於今年9月10日至12月31日平日入住。

觀光署長陳玉秀今出席台灣自行車旅遊節行銷記者會，針對國旅補助，她會後接受聯訪時表示，全台旅宿業者共有1萬6000家，目前已有4000多家登錄參加活動；另根據統計，今天上午11時開放登錄後，截至下午2時已有2.7萬身分證字號尾數0與1的民眾完成登錄，顯示大家非常喜歡此次方案。

根據觀光署統計，此次方案可讓國內400萬名旅客、國外40萬名旅客可受益，預估國內旅客可帶動產值約達180億元、國際客約194億元，總計約374億元。

陳玉秀說，根據最新旅客動向調查報告，國內旅遊「當日來回」約占79%，「留宿」者則有將近70％集中在周六、周日。現在國旅移動頻率比過去高，但留宿及不留宿帶來的產值差了4倍，因此推出「觀光雙輪驅動方案」，盼把大家再找回來。

陳玉秀指出，兩天一夜的旅遊其實較匆匆忙忙，國旅最適合的應該是三天兩夜。考量平日住宿可能需要旅客額外請假，希望用補助金來補貼大家。

她也說，考量大家都很「惜假」（珍惜假期），但在「過生日」的時候比較願意請假，因此推出生日住宿金，讓國家幫你過生日，也希望民眾邀請朋友一起去過生日。

觀光署推出「觀光雙輪驅動方案」，共有9大項國旅補助，包含平日住宿、生日券、遊樂園留宿、Taiwan PASS雙省方案、公司員工國旅獎助、國際旅客重遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際標竿型演唱會支持。