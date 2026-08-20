快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

南投小將奪全國冠軍 許淑華：擺脫足球沙漠稱號

中央社／ 南投縣20日電

南光國小等校學童組成「南投聯隊」拿下小學生足球賽全國冠軍，南投縣長許淑華今天表揚時表示，南投已成功擺脫「足球沙漠」稱號，這座冠軍就是對縣府推動足球最直接肯定。

由南投縣埔里鎮南光國小選手為主體，結合愛蘭、忠孝及萬豐國小學童組成「南投聯隊」，日前參加運動部全民運動署「小學生足球賽」全國決賽，在跨域男生高年級組拿下全國冠軍。許淑華今天頒發獎狀及獎勵金肯定小將傑出表現，鼓勵繼續在足球場上發光發熱。

許淑華指出，縣府與南投縣體育會推動足球扎根計畫，邀國立台灣體育運動大學教練趙榮瑞團隊協助，並引進璉紅企業贊助與台體教練團資源，推動範圍從埔里鎮逐步擴展至信義鄉、仁愛鄉等偏鄉地區，並舉辦全縣幼兒足球錦標賽，參賽隊伍從首年29隊增至今年78隊。

許淑華表示，經多年深耕經營，南投已成功擺脫過去「足球沙漠」稱號，「南投聯隊」這座全國冠軍獎杯，就是對縣府推動足球政策最直接肯定。縣府將持續整合學校、社區及企業資源，提供更完善訓練環境與設施，讓熱愛足球的孩子無後顧之憂征戰全國。

許淑華提到，考量偏鄉學校學生較少，單一學校較難獨立組隊，縣府近年積極推動跨校、跨區「彈性組隊機制」，讓原本受限地理環境與人數限制的偏鄉學童，也有站上全國最高競技舞台的機會，奪冠是平日汗水的累積，感謝教練團多年辛勤指導與學校支持。

許淑華 南投 足球

延伸閱讀

舉重／第二屆原住民族舉重賽高雄圓滿落幕 高展宏教練選手雙重身分膝傷後重逐奧運夢

彰化學子赴泰國拚世界機關王 3校5隊全獲獎抱回1冠1亞2季

受傷、罹病也不放棄夢想 新北學子獲總統教育獎表揚

高雄囝仔太狂！林園國小機器人大賽奪世界冠軍 國高中聯隊再摘2金

相關新聞

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

受到低壓帶、西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北及雲林以南地區、宜蘭及花蓮地區、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議延燒，一名不願具名的三總院內人士還原事件始末，他指出，爭議個案發生於去年3月，院方當時發現器捐流程有瑕疵後，即主動通報器捐病主中心及衛福部，也坦承流程有疏失，相關單位事後曾到院訪視，不解事隔一年多檢調大動作搜索，對醫療團隊士氣造成相當衝擊。

整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑

觀光署推出平日國旅補助方案，要怎麼申請，聯合新聞網整理出個別旅客可能會有的相關疑問，一次解答。

平日國旅補助業者反應不一 旅館指效益不大、民宿大推4天3夜0元住

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署推出5大平日旅遊補助，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄，系統一度因太多人湧入當機。但業者坦言，一人最多補助2000元，對觀光旅宿來說效益不大，認為政府應思考另一種方式，從根本解決台灣觀光問題。

全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

三總器捐死因疑意外改為疾病 器捐中心：去年已通報 、絕無非法摘取器官

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年得知相關事件，已通報衛福部醫事司，相關事件並未涉及器官分配不公平，也沒有非法摘取器官情形，更未影響其他等待器官移植民眾的權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。