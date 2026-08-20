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南投小將奪全國冠軍 許淑華：擺脫足球沙漠稱號
南光國小等校學童組成「南投聯隊」拿下小學生足球賽全國冠軍，南投縣長許淑華今天表揚時表示，南投已成功擺脫「足球沙漠」稱號，這座冠軍就是對縣府推動足球最直接肯定。
由南投縣埔里鎮南光國小選手為主體，結合愛蘭、忠孝及萬豐國小學童組成「南投聯隊」，日前參加運動部全民運動署「小學生足球賽」全國決賽，在跨域男生高年級組拿下全國冠軍。許淑華今天頒發獎狀及獎勵金肯定小將傑出表現，鼓勵繼續在足球場上發光發熱。
許淑華指出，縣府與南投縣體育會推動足球扎根計畫，邀國立台灣體育運動大學教練趙榮瑞團隊協助，並引進璉紅企業贊助與台體教練團資源，推動範圍從埔里鎮逐步擴展至信義鄉、仁愛鄉等偏鄉地區，並舉辦全縣幼兒足球錦標賽，參賽隊伍從首年29隊增至今年78隊。
許淑華表示，經多年深耕經營，南投已成功擺脫過去「足球沙漠」稱號，「南投聯隊」這座全國冠軍獎杯，就是對縣府推動足球政策最直接肯定。縣府將持續整合學校、社區及企業資源，提供更完善訓練環境與設施，讓熱愛足球的孩子無後顧之憂征戰全國。
許淑華提到，考量偏鄉學校學生較少，單一學校較難獨立組隊，縣府近年積極推動跨校、跨區「彈性組隊機制」，讓原本受限地理環境與人數限制的偏鄉學童，也有站上全國最高競技舞台的機會，奪冠是平日汗水的累積，感謝教練團多年辛勤指導與學校支持。
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