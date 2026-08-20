乳癌研究新發現 衛福部彰化醫師分析「這族群」發生率較低

乳癌蟬連20年台灣女性癌症發生率第一位，過去20年間發生率增為兩倍。衛福部彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠串聯三大資料庫研究發表論文，指出雙親皆為客家人的女性罹患乳癌機率，顯著低於雙親皆為閩南人的女性達25%。

吳俊玠今表示，基因研究指出，台灣漢人可區分為北方、東南、日本、島嶼東南亞等四大核心祖源，很多研究指出較多客家人源於中國北方因戰亂南移，較多的閩南人世居中國東南方，客家人與閩南人的基因成分比例上還是存在微幅差異。

吳俊玠指出，過去大多數流行病學研究都將台灣漢族女性視為同質人口，乳癌發病率在客家和閩南等主要漢族亞群之間是否存在差異，至今仍缺乏探討，這次研究將族群背景與生活習慣與生理測量、代謝共病都納入分析。

吳俊玠說，族群背景以父母雙親皆為閩南人作為對照基準，和其它組合作比較發現，雙親皆為客家人的女性罹患乳癌的比率低於雙親皆為閩南人的女性25%，其他如雙親為外省人、閩南與客家、閩南與外省、客家與外省等組合，則未觀察到統計上顯著差異。

另外，研究再次驗證數項已知乳癌危險因子，在年齡方面以30至39歲女性為參考組，40至49歲罹乳癌增142%，50至59歲增174%，60至70歲增190%；糖尿病者罹患乳癌較無糖尿病者多28%；母親為乳癌患者，比率多69%，姊妹為乳癌患者，比率多93%，證明罹患糖尿病、高齡女性、母親姊妹有乳癌病史者，罹患乳癌比例也顯著較高。政府公費針對40至74歲婦女，每兩年1次乳房X光攝影檢查，婦女應把握篩檢機會，若有摸到腫瘤等異狀儘速就醫。

吳俊玠串聯台灣生物資料庫（TWB）、國家癌症登記處（NCR）、全民健康保險研究資料庫（NHIRD）進行全國性人口基礎研究，共納入7萬8530名30至70歲女性，包括879例乳癌個案與7萬7651例對照組，研究經中山醫學大學附設醫院人體研究倫理審查委員會核准，以Lower breast cancer risk among women with two Hakka parents in Taiwan: A nationwide population-based study（雙親皆為客家人的台灣女性罹患乳癌風險較低）為題，發表在Cancer Epidemiology（癌症流行病學）期刊2026年8月第103卷。