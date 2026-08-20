快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

首款mRNA癌症藥物 專家：非預防性質、客製化治療

中央社／ 台北20日電

莫德納與默沙東開發首款mRNA癌症治療藥物，可降低黑色素瘤復發。台灣血液腫瘤科醫師解析，這不是一般預防感染的「疫苗」，而是個人化癌症治療藥物，相信未來可拓展至更多癌別。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，mRNA疫苗是對抗重症與死亡關鍵。美國藥廠默沙東（Merck & Co.）與莫德納（Moderna）近日宣布，兩公司合作開發一款個人化mRNA癌症治療藥物，經一年的大型臨床試驗結果，顯示可成功降低黑色素瘤復發率。

法新社報導，這款名為intismeran autogene的個體化新抗原療法，是全球首次有「信使核糖核酸」（mRNA）藥物在癌症晚期的大型臨床試驗中，展現出明確的正面療效。

「這不是一般預防感染的疫苗，而是一種真正個人化的癌症治療。」新北市立土城醫院血液腫瘤科科主任吳教恩今天接受媒體電訪指出，癌症治療從早期的化學治療、標靶藥物，演進至免疫治療、ADC藥物與細胞療法等，但幾乎沒有類似「癌症疫苗」這樣的產品。

因此，吳教恩說，這款藥物的重要性在於，是第一個在三期臨床試驗中取得成功的產品，研究團隊會分析每一名患者腫瘤的基因突變，找出可能被免疫系統辨識的腫瘤新抗原，再為這名病人製作專屬的mRNA治療，

吳教恩表示，由於沒辦法大量生產，一定要有取下的組織，經基因分析後，再設計出抗原，一步一步，患者至少需時1到2個月才能打到藥物，相信成本並不便宜，預估將來的費用可能滿高的。

這項技術藥物並非用於「預防」癌症，而是用於「治療」與「防復發」。吳教恩表示，可預見的是，第一支mRNA癌症疫苗成功，後面一定會有其他廠商、其他癌症類型陸續投入找尋這項新的抗癌武器；目前免疫效果最好的是黑色素瘤，且相對副作用較少，頂多是打完疫苗的發燒、紅腫等，仍有待完整數據公布。

癌症 藥物 默沙東 疫苗

延伸閱讀

默沙東莫德納mRNA癌症藥物 降低黑色素瘤復發

黑色素瘤疫苗三期試驗成功！莫德納大漲177% 台股「含莫 ETF」飆漲

莫德納癌症疫苗重大突破 試驗見效激勵盤前股價狂飆近107%

黑色素瘤具侵略性 易擴散至其他器官…日曬燈增罹癌率

相關新聞

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

受到低壓帶、西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北及雲林以南地區、宜蘭及花蓮地區、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議延燒，一名不願具名的三總院內人士還原事件始末，他指出，爭議個案發生於去年3月，院方當時發現器捐流程有瑕疵後，即主動通報器捐病主中心及衛福部，也坦承流程有疏失，相關單位事後曾到院訪視，不解事隔一年多檢調大動作搜索，對醫療團隊士氣造成相當衝擊。

整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑

觀光署推出平日國旅補助方案，要怎麼申請，聯合新聞網整理出個別旅客可能會有的相關疑問，一次解答。

平日國旅補助業者反應不一 旅館指效益不大、民宿大推4天3夜0元住

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署推出5大平日旅遊補助，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄，系統一度因太多人湧入當機。但業者坦言，一人最多補助2000元，對觀光旅宿來說效益不大，認為政府應思考另一種方式，從根本解決台灣觀光問題。

全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

三總器捐死因疑意外改為疾病 器捐中心：去年已通報 、絕無非法摘取器官

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年得知相關事件，已通報衛福部醫事司，相關事件並未涉及器官分配不公平，也沒有非法摘取器官情形，更未影響其他等待器官移植民眾的權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。