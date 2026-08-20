首款mRNA癌症藥物 專家：非預防性質、客製化治療

莫德納與默沙東開發首款mRNA癌症治療藥物，可降低黑色素瘤復發。台灣血液腫瘤科醫師解析，這不是一般預防感染的「疫苗」，而是個人化癌症治療藥物，相信未來可拓展至更多癌別。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，mRNA疫苗是對抗重症與死亡關鍵。美國藥廠默沙東（Merck & Co.）與莫德納（Moderna）近日宣布，兩公司合作開發一款個人化mRNA癌症治療藥物，經一年的大型臨床試驗結果，顯示可成功降低黑色素瘤復發率。

法新社報導，這款名為intismeran autogene的個體化新抗原療法，是全球首次有「信使核糖核酸」（mRNA）藥物在癌症晚期的大型臨床試驗中，展現出明確的正面療效。

「這不是一般預防感染的疫苗，而是一種真正個人化的癌症治療。」新北市立土城醫院血液腫瘤科科主任吳教恩今天接受媒體電訪指出，癌症治療從早期的化學治療、標靶藥物，演進至免疫治療、ADC藥物與細胞療法等，但幾乎沒有類似「癌症疫苗」這樣的產品。

因此，吳教恩說，這款藥物的重要性在於，是第一個在三期臨床試驗中取得成功的產品，研究團隊會分析每一名患者腫瘤的基因突變，找出可能被免疫系統辨識的腫瘤新抗原，再為這名病人製作專屬的mRNA治療，

吳教恩表示，由於沒辦法大量生產，一定要有取下的組織，經基因分析後，再設計出抗原，一步一步，患者至少需時1到2個月才能打到藥物，相信成本並不便宜，預估將來的費用可能滿高的。

這項技術藥物並非用於「預防」癌症，而是用於「治療」與「防復發」。吳教恩表示，可預見的是，第一支mRNA癌症疫苗成功，後面一定會有其他廠商、其他癌症類型陸續投入找尋這項新的抗癌武器；目前免疫效果最好的是黑色素瘤，且相對副作用較少，頂多是打完疫苗的發燒、紅腫等，仍有待完整數據公布。