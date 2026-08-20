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下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨
受到低壓帶、西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北及雲林以南地區、宜蘭及花蓮地區、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。
其中新北、新竹縣、宜蘭縣恐有豪雨；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣等，留意大雨。
氣象署也針對雙北、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨告警，其中新竹縣市恐持續時間至16時35分止；宜蘭持續時間至17時04分止，雙北持續時間至16時40分止。
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