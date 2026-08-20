影／白沙屯媽繪畫賽今頒獎 展現宗教信仰和創作能量…但AI作品也入侵

苗栗縣政府主辦、白沙屯拱天宮協辦的2026白沙屯媽祖繪畫比賽今天頒獎，各地得獎者、師生共襄盛舉，展現青年創作者對媽祖信仰的關注與創作能量。

縣府勞青處表示，白沙屯媽祖進香活動歷史悠久，已成為苗栗及全台最具代表性的宗教文化盛事，今年往北港進香活動參與人數突破46.3萬人，展現媽祖信仰跨越世代的深厚力量。今年第二屆比賽共266人參賽，分高中職組與青年組，各組分別選出金獎1名獎金2萬元、銀獎2名每人獎金1萬元、銅獎3人獎金8000元，此外還有佳作及入選獎。

拱天宮準備了具紀念意義的禮品致贈得獎者，其中金獎得主獲贈迷你版白沙屯媽祖粉紅超跑神轎，象徵榮耀與庇佑；銀獎為白沙屯媽平安紀念錢母；所有參賽者都可獲得白沙屯媽「勇字襪」作紀念。

今年高中職組金獎由台北市立明倫高中畢業生吳語頡獲得，她將升學進入台藝大工藝設計學系，得獎作品刻畫母親為生病的孩子祈求平安；青年組由大學畢業2年的苑裡子弟江翊凡獲得，他目前從事專業美術工作，參賽作品描繪年邁丈夫為病床上的妻子虔誠祈福，兩幅金獎作品從不同的家庭情境出發，描繪家人在面對病痛時最深的牽掛，也呈現信仰寄託於親情之中的溫暖力量。

頒獎典禮展出金、銀、銅獎與佳作等作品，呈現多元的藝術風格與創作手法，展現媽祖信仰在當代青年心中不同的樣貌與藝術詮釋，未來並將在縣府行政走廊展出一段時間。

今年比賽由許菊、謝宛彤等5名藝術家擔任評審，並由許菊代表致詞，她建議明年繪畫比賽再舉辦時，能增加獎金，此外很多學生參賽者因升學需求，希望明確得知畫作歸還日期。

許菊並指出，這次參賽作品有的其實是透過AI生成構圖，如果使用一般紙列印，很容易辨識，但如果選用法國進口的高檔特殊畫紙列印，就不容易察覺，還有的列印出底稿再著色，評審必須很仔細地辨別，這些由AI四處抓來的圖案內容非常豐富，當然超過手繪的創作，但欠缺原創性及感情，造成評審很大的困擾。未來AI參賽作品如何定位，有待研議。

副縣長賴香伶指出，白沙屯媽繪畫比賽獲得拱天宮支持及授權，也是全國唯一以白沙屯媽信仰的繪畫大賽，希望促進年輕世代對本土宗教文化的參與與創造，這是苗栗的光榮，期待未來有更多形式的藝術創作能與地方信仰產生對話，讓文化傳承更具活力。

苗栗縣政府主辦、白沙屯拱天宮協辦的2026白沙屯媽祖繪畫比賽，今天在縣府頒獎。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽高中職組的金獎作品。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽銀獎可獲贈白沙屯媽平安紀念錢母。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽青年組的金獎作品。記者胡蓬生／攝影

苗栗副縣長賴香伶（中）和兩名金獎得主受訪並合影。記者胡蓬生／攝影