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影／白沙屯媽繪畫賽今頒獎 展現宗教信仰和創作能量…但AI作品也入侵

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽祖繪畫比賽今天在縣府頒獎，獲獎學生、青年及地方民代大合照。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽祖繪畫比賽今天在縣府頒獎，獲獎學生、青年及地方民代大合照。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府主辦、白沙屯拱天宮協辦的2026白沙屯媽祖繪畫比賽今天頒獎，各地得獎者、師生共襄盛舉，展現青年創作者對媽祖信仰的關注與創作能量。

縣府勞青處表示，白沙屯媽祖進香活動歷史悠久，已成為苗栗及全台最具代表性的宗教文化盛事，今年往北港進香活動參與人數突破46.3萬人，展現媽祖信仰跨越世代的深厚力量。今年第二屆比賽共266人參賽，分高中職組與青年組，各組分別選出金獎1名獎金2萬元、銀獎2名每人獎金1萬元、銅獎3人獎金8000元，此外還有佳作及入選獎。

拱天宮準備了具紀念意義的禮品致贈得獎者，其中金獎得主獲贈迷你版白沙屯媽祖粉紅超跑神轎，象徵榮耀與庇佑；銀獎為白沙屯媽平安紀念錢母；所有參賽者都可獲得白沙屯媽「勇字襪」作紀念。

今年高中職組金獎由台北市立明倫高中畢業生吳語頡獲得，她將升學進入台藝大工藝設計學系，得獎作品刻畫母親為生病的孩子祈求平安；青年組由大學畢業2年的苑裡子弟江翊凡獲得，他目前從事專業美術工作，參賽作品描繪年邁丈夫為病床上的妻子虔誠祈福，兩幅金獎作品從不同的家庭情境出發，描繪家人在面對病痛時最深的牽掛，也呈現信仰寄託於親情之中的溫暖力量。

頒獎典禮展出金、銀、銅獎與佳作等作品，呈現多元的藝術風格與創作手法，展現媽祖信仰在當代青年心中不同的樣貌與藝術詮釋，未來並將在縣府行政走廊展出一段時間。

今年比賽由許菊、謝宛彤等5名藝術家擔任評審，並由許菊代表致詞，她建議明年繪畫比賽再舉辦時，能增加獎金，此外很多學生參賽者因升學需求，希望明確得知畫作歸還日期。

許菊並指出，這次參賽作品有的其實是透過AI生成構圖，如果使用一般紙列印，很容易辨識，但如果選用法國進口的高檔特殊畫紙列印，就不容易察覺，還有的列印出底稿再著色，評審必須很仔細地辨別，這些由AI四處抓來的圖案內容非常豐富，當然超過手繪的創作，但欠缺原創性及感情，造成評審很大的困擾。未來AI參賽作品如何定位，有待研議。

副縣長賴香伶指出，白沙屯媽繪畫比賽獲得拱天宮支持及授權，也是全國唯一以白沙屯媽信仰的繪畫大賽，希望促進年輕世代對本土宗教文化的參與與創造，這是苗栗的光榮，期待未來有更多形式的藝術創作能與地方信仰產生對話，讓文化傳承更具活力。

苗栗縣政府主辦、白沙屯拱天宮協辦的2026白沙屯媽祖繪畫比賽，今天在縣府頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府主辦、白沙屯拱天宮協辦的2026白沙屯媽祖繪畫比賽，今天在縣府頒獎。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽高中職組的金獎作品。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽祖繪畫比賽高中職組的金獎作品。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽銀獎可獲贈白沙屯媽平安紀念錢母。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽祖繪畫比賽銀獎可獲贈白沙屯媽平安紀念錢母。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽青年組的金獎作品。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽祖繪畫比賽青年組的金獎作品。記者胡蓬生／攝影

苗栗副縣長賴香伶（中）和兩名金獎得主受訪並合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗副縣長賴香伶（中）和兩名金獎得主受訪並合影。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖繪畫比賽金獎創作者可獲迷你版白沙屯媽祖粉紅超跑神轎。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽祖繪畫比賽金獎創作者可獲迷你版白沙屯媽祖粉紅超跑神轎。記者胡蓬生／攝影

白沙屯 繪畫 拱天宮 苗栗

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