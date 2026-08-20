環境部打造「涼適有感」人行道 彭啓明：經濟實惠 不用花上百萬蓋傘

面對酷暑高溫，高雄、新北和台北市都陸續在路口設置遮陽傘，北市還挨批評所費不貲。環境部今於部本部前的人行道展示本土研發的隔熱氣球海、奈米礦物漫光網，環境部長彭啓明表示，樹蔭尚未形成前，可用本土創意打造遮蔭空間，經濟又實惠，「用不著花上百萬、幾百萬蓋一個雨傘在馬路上」。

環境部於環境部前人行道展示「高透光隔熱氣球海暨奈米礦物漫光網遮陽體驗區」，在半空中搭起滿滿的氣球海、粉紅色的遮陽網，並設置抗高溫調適企業產品展示區，陳列水霧扇、水冷服、隔熱紙等。展區為期100天。

成大建築系特聘教授林子平表示，在不適合種樹或樹木尚未成熟的都市空缺處，利用輕量遮蔭設施「即時補位」，降低日射熱負荷，是保護民眾體感健康的關鍵手段，這次展示的隔熱氣球海、奈米礦物漫光網，融合美觀與通風。其中，「高透光隔熱氣球海」採用雙層結構與氧化銫鎢奈米粒子薄膜，阻隔86%紅外線與99%以上紫外線，「奈米礦物漫光網」則運用奈米礦物專利技術，能漫射強光避免刺眼，也具備輻射冷卻特性，加速排熱。

彭啓明指出，2024年是台灣氣象史上最熱的一年，全年均溫達24.6°C，夏季也由過去約2個月延長至120至150天，2025年全國熱傷害就醫人次更首度突破3000人次。他強調，極端高溫已成為必須面對的氣候風險，台北市最高溫曾達39.7度，許多地方也逼近39.5、39.6度，在全球暖化、都市熱島效應下，他預料不出10年內，40度高溫將成為常態，因此環境部將高溫列為氣候調適重要課題，日前已針對40度高溫進行情境演練，後續也將與地方政府、醫療院所協同演練。

彭啓明說，樹是天然的冷氣機，種樹是最有效的方式，但有些地方沒辦法種樹，或者要等十幾年才能形成樹蔭。他認為，自動化遮陽傘不錯，但費用相對不便宜，利用創意、本土研發的設施，經濟實惠，一片漫光網僅數千元，用不著花上百萬蓋一個雨傘在馬路上，也不見得要移植國外的裝置藝術，打造一個沒辦法經營長遠的形式。