原生感的美學重塑！聚焦全球「再生醫美」浪潮　膠原活化生物科技邁入新里程

長久以來，醫美的演進始終圍繞著對抗歲月的議題，隨着全球審美潮流轉變與生物科技的突破，醫美產業正經歷一場美學典範的蛻變。從過往填補式的「加法時代」反思，取而代之的是強調喚醒自身肌膚修復力、展現原生美感的「再生醫美（Regenerative Aesthetics）」。

這股浪潮在世界美容抗衰老界盛事—2026年全球美容醫學與抗衰老世界大會（Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress，簡稱AMWC）獲得體現。作為全球醫美領域的脈動指標，今年論壇與展區聚焦從「加法」邁向「喚醒」的主軸；而AMWC Award將「最佳再生醫美解決方案」大獎頒予革新性的「膠原活化再生」生物科技，意味著再生醫美跨入新里程。

追求自然、看不出人工痕跡的原生美學，是再生醫美的主軸，也重塑全球醫美美學價值觀。 圖／Nordberg Medical 提供

●翻轉美感思維：「膠原生態重啟」的四大趨勢

膠原蛋白是維持肌膚彈性與結構的關鍵，傳統醫美多半採用外來物填補，若過量注射可能導致臉部腫脹、僵硬，甚至出現不自然的「饅化」現象；再生醫美的核心則在於「發送生物訊號，引導自體細胞重新生成膠原蛋白」。

獲得AMWC Award「最佳再生醫美解決方案」大獎肯定的科技，以大自然為靈感，思考如何以自然的方式重啟肌膚生態。 圖／Nordberg Medical 提供

綜合當前全球專家討論與國際市場反饋，再生醫美在膠原蛋白增生與重啟領域中，凝聚出了四大趨勢：

趨勢一：追求無痕的原生美學

新世代消費者不再追求過度的改變，痕跡太明顯或是過於公式化的美已不再符合現代人對於精緻外貌的期待，而是渴望「看起來沒改變什麼，但氣色與緊緻度提升」的自然質感。再生醫美帶來的是一種隱形（Undetectable）的微調，保留真實的個人特色。

台大醫院皮膚科主治醫師曾忠仁表示，AMWC每年匯聚全球醫師與專家，發表並探討創新科技與發展趨勢。以往醫美常著重於快速填充，但近年來求診者的訴求已有明顯轉變，更希望追求自然、看不出人工痕跡的狀態，「消費者希望重拾自己年輕時的樣貌，而不是變成陌生的面孔。」再生醫美的核心並非強制改變輪廓，而是引導皮膚自身的修復與修補機制，讓肌膚維持彈性與穩定度，新一代技術以更溫和的方式滿足消費者對自然質感的期待。

追求自然、看不出人工痕跡的原生美學，是近年再生醫美的主軸，也重塑全球醫美美學價值觀。 圖／Nordberg Medical 提供

趨勢二：從「加法填充」到「自然喚醒」

過度填充所導致的「臉部饅化（Over-filled Syndrome）」現象，已引起全球消費者與臨床醫師的警惕。面對市場對自然美感的需求轉型，再生醫美扮演起關鍵角色，透過生物科技發送修復訊號，引導纖維細胞分泌自體膠原蛋白，實現「由內而外」的再生。

聖緹雅醫療集團創辦人 薛博仁醫學博士表示，過度或不當注射、使用不良的材質可能導致「饅化」現象，如果是老化鬆弛而非單純凹陷的肌膚卻誤判而做了填充，也可能造成錯誤的治療結果，必須透過醫師的專業與審美感，根據不同的年齡層與實際狀況而定。

薛博仁說，目前消費者對於做醫美比較在意與擔心的包括過度刺激導致皮膚纖維組織增生或長久性的發炎，以及恢復期太長等等，再生醫美是近年來的新興趨勢，喚醒自身肌膚沉睡的能量，並且消費者寧願從少量開始嘗試，不希望造成肌膚傷害。

獲得AMWC Award「最佳再生醫美解決方案」大獎肯定的科技，以大自然和諧共生為靈感，思考如何以自然的方式重啟肌膚生態。 圖／Nordberg Medical 提供

獲獎的技術以高度均勻的微球形態，透過低發炎反應的路徑與人體組織互動，走入生物科技的新里程 。 圖／Nordberg Medical 提供

趨勢三：從「增生」到「活化重啟」

傳統再生針劑材料雖能刺激膠原，但往往依賴較強烈的局部發炎反應，且顆粒形狀不一，容易因聚集成團而增加皮下結節或肉芽腫的風險。新一代革新生物材料取得重大突破，以溫和、低發炎反應（low-inflammatory）的方式，使新生的膠原蛋白從鬆散纖維升級為排列緊密、充滿彈性的自體組織。

曾忠仁指出，再生醫美跟傳統單純填充式的被動型針劑不同，以往被動型的注射容易引發不受控的發炎，出現結節、饅化現象，而新興的PLLA把材料做成圓球狀，比較不會過度刺激，新生的膠原蛋白組織較均勻，而減少組織發炎的程度，亦代表安全性提高。

曾忠仁說，填充式注射的身體反應機制是先發炎、接著重組再生，因此發炎反應不要太強、但強化組織再生能力，是新一代再生醫美的重點，達到可控制的生長，讓自體生長的膠原蛋白更自然。

新一代革新生物材料取得重大突破，以溫和、低發炎反應（low-inflammatory）的方式融於組織中。 圖／Nordberg Medical 提供

趨勢四：從單點補充擴展至立體重塑

過去的膠原增生多聚焦於深層骨架流失或大面積凹陷的體積補充，但單純補充體積無法改善皮膚變薄、細紋與屏障受損等問題。現代再生療程強調立體重塑與分層修護，並結合光電設備與膠原活化再生的協同治療，為抗老思維提供全面性的解方。

薛博仁指出，許多人覺得自己隨著年齡增長、臉型輪廓也逐漸變大，並不一定是變胖，有可能是骨架凹陷、皮膚鬆弛浮腫，嘴角紋、法令紋也更為明顯，但是注射玻尿酸、肉毒無法讓皮膚變厚、回復彈性，不斷地填充反而適得其反。薛博仁說，如今再生醫美的持續優化，消費者對於藉由這類非體積型的注射、幫助自己加強膚質管理與保水性的熱中明顯提升，男性占比也逐步增加。

曾忠仁則分析，以往醫美會針對法令紋、淚溝、嘴角紋等做局部注射，整體視覺感較不自然，但新一代的觀念是鎖定全臉輪廓的緊緻；選擇再生醫美的年齡層廣，並有逐漸下修的趨勢，不少消費者從年輕時期就開始為自己儲存膠原蛋白。

他強調，再生醫美需要時間發揮作用，待膠原蛋白生成之後則會回歸個人的老化曲線，應該要有耐心、慢慢來，並與專業醫師充分溝通討論適合自己的方案。

2026年AMWC Awards「最佳再生醫美解決方案（Best Regenerative Aesthetics Solution）」大獎，頒發給瑞典生物材料醫療器材製造商Nordberg Medical旗下創新開發的膠原生態重啟科技。 圖／Nordberg Medical 提供

●「2026最佳再生醫美解決方案」：大獎樹立新里程碑

被譽為全球抗衰老與醫美界「奧斯卡獎」的AMWC Awards，其權威性源於極其嚴謹的評選機制，參賽產品必須提出完整的臨床前研究、組織學切片數據、長期安全性報告及實體臨床結果，並同時通過由全球頂尖皮膚科、整形外科醫師與生物科學家組成的「專業評審團」審核，以及「全球執業醫師同儕投票」雙重認可。

2026年評審團將「最佳再生醫美解決方案（Best Regenerative Aesthetics Solution）」大獎，頒發給瑞典生物材料醫療器材製造商Nordberg Medical(諾德貝爾)旗下創新開發的膠原生態重啟劑JULÄINE™。

該產品憑藉獨特的聚左旋乳酸（PLLA）微球專利，以高度均勻的微球形態，透過低發炎反應的路徑與人體組織互動，同時為醫療團隊提供穩定的臨床操作體驗。JULÄINE™目前已在全球超過35個國家（包含歐洲與亞太地區）獲准上市，台灣繼香港、印尼之後，預計於今年10月引進。