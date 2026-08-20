全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

乞丐人模以擬真翻模技術打造，滿頭白髮、鬍鬚稀疏且面容滄桑的老翁，手裡捧著一個破舊瓷碗、背著走唱的月琴，展區微黃燈光投射下，阿北雙眼透露出無奈與懇求。不少遊客初次看見，常因眼神表情太真實，產生憐憫之心，起初只是打卡拍照順手投下幾枚零錢，沒想到後續掀起一股跟風，投幣者越來越多。

此番奇景讓民眾笑稱「走唱老乞應該很缺錢吧？」就像日本神社許願或向許願池投錢一樣，銅板金額不大，祈求平安並兼做公益；也有家長帶著孩童前來，小朋友心疼老翁苦情，特地獻上身上的餅乾與糖果放在碗裡，小小破碗承載著台灣人濃厚的熱情與愛心。

館方透露，早期曾嘗試派員勸阻民眾投幣，但考量這是民眾發自內心善意，順應民意；最令人感動的是，即便碗內長年堆滿各式硬幣零錢，開放展場中卻從未發生過任何順手牽羊盜竊，凸顯公德心與彼此互信，成為展館最美的人情風景。

「最會賺錢的乞丐」最近也被貼網引發熱議，網友紛紛讚許館方尊重民眾善意的作法「太可愛」、「展現台灣人溫暖性格」，也有不少網友開玩笑留言「這尊乞丐竟然比我有錢，去哪裡報名應徵？」更有網友感嘆，比起丟錢給路邊不知真偽的乞討者，把善款交給博物館雕像，確實能送往有需要的地方。

蘭博表示，碗中零錢在法律規範屬於「遺失物」，每年定期清點後依規定辦理失物招領，公告6個月期滿且無人認領，把全數款項轉入宜蘭縣社會救助金專戶，交由縣府統籌運用於關懷弱勢族群，讓微小愛心持續在社會循環發光。

蘭陽博物館一座白髮乞丐人模的造型逼真，背著月琴走唱、拿碗乞討模樣，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，創造驚人「業績」，成為全台最吸金的博物館亮點。圖／民眾提供

蘭陽博物館一座白髮乞丐人模的造型逼真，背著月琴走唱、拿碗乞討模樣，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，創造驚人「業績」，成為全台最吸金的博物館亮點。圖／民眾提供