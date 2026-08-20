獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議延燒，一名不願具名的三總院內人士還原事件始末，他指出，爭議個案發生於去年3月，院方當時發現器捐流程有瑕疵後，即主動通報器捐病主中心及衛福部，也坦承流程有疏失，相關單位事後曾到院訪視，不解事隔一年多檢調大動作搜索，對醫療團隊士氣造成相當衝擊。

士林地檢署19日指揮警方搜索三總，約談4名被告及3名證人共7人，檢方複訊後，認定其中施姓、張姓2名醫師涉嫌「行使業務登載不實準文書罪」，各以10萬元交保，其餘人員請回。三總第一時間對外回應，本院相關人員均配合檢調調查，並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容。

該名院內人士表示，去年3月一位患者當時因意外受傷、骨折住院，後續歷經休克及多重器官衰竭死亡，經臨床醫師依患者最終死亡狀況判斷，認為原先受傷並非直接死因，因此器官捐贈團隊依「病死」流程處理，完成死後眼角膜捐贈。全案並沒有心臟、肝臟等器官摘取或移植情形，與外界一度揣測的「器官移植弊案」不同。

依器官捐贈相關程序，病死者與意外等非病死者的處理程序不同。若屬意外死亡或疑似非病死案件，原則上須先經司法相驗，並取得檢察官同意後，才能進行器官或組織摘取。這起事件的爭議關鍵，即在於患者究竟應被認定為「病死」或「意外死亡」，以及器捐登錄系統中的死亡原因是否如實登載。

院內人士表示，當時醫療團隊依既有臨床資訊認為患者後續因休克、多重器官衰竭死亡，因此依病死程序進行；直到患者家屬因為要申請意外險，為取得相關證明而報警、要求司法相驗，才讓原本已完成的眼角膜捐贈程序出現爭議。

三總發現問題後並未隱匿，而是立即向器捐中心及衛福部主動通報，坦承程序確有需要檢討之處。院內人士說，衛生主管機關後續也曾到院訪視，院方並針對流程進行補強。

院內人士指出，案件後續進入司法相驗，法醫最終對死亡方式仍無法明確認定，相關證明記載為「不詳」，亦即無法明確區分究竟屬自然死亡或意外死亡。院方認為此案核心並非刻意將「意外死亡」竄改為「病死」，而是臨床死亡，其原因判斷與司法死亡方式認定間出現落差。

院內人士強調，眼角膜屬於人體組織捐贈，醫療團隊沒有必要為了增加一例眼角膜捐贈而刻意更改死亡原因。即使當初認定為意外死亡，只要完成司法相驗、取得同意，後續仍可能完成捐贈，「結果可以一樣，差別在程序」。

「這起事件發生在去年3月，三總已經主動向主管機關通報並承認犯錯，不懂檢警為什麼過了一年多突然大動作，抓詐騙都沒這麼積極」。院內人士認為，主治的骨科醫師及住院醫師、護理師與社工都受到無妄之災，這起事件更讓器官勸募受到嚴重打擊。對於此案，三軍總醫院表示，不再正式對外說明。