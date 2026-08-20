動漫「尼古喵喵」涉菸品廣告 國健署：最高罰100萬

動漫「尼古喵喵」遭香港停播，董氏基金會行文檢舉台灣多家影音平台持續播出，違反菸防法，抗議動漫頻繁特寫菸品品牌；國健署表示，如查證屬實，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天透過新聞稿指出，被家長檢舉的該動漫整部都圍繞在吸菸，雖然短暫出現戒菸的好處，但事實上從第1集約3分56秒起即頻繁出現特定菸品，從菸盒到單支菸品，刻意、清楚呈現可辨識品牌。

林清麗提到，劇情內容還刻意安排主角從菸盒拿出數根菸，再將打火機放進菸盒中，示範如何方便一起攜帶。這已不只是單純劇情呈現，而是透過角色、情節與畫面反覆強化特定菸品品牌及吸菸形象。已彙整相關事證，正式行文主管機關要求依法查處。

國健署菸害防制組長羅素英今天告訴中央社記者，有關台灣拒菸聯盟公布巴哈姆特動畫瘋等平台刊播「尼古喵喵」影片，畫面出現吸菸情形，並呈現完整菸品品牌及菸盒，疑涉違反菸害防制法第12條，已移交地方衛生局依法查明；如查證屬實，最高可處100萬元罰鍰。

羅素英表示，將依法透過跨部會機制，持續關注新型態媒體內容，以及菸品訊息不法露出情形，同步要求與督促媒體業者自律，降低菸品訊息對兒少影響，守護兒少健康。

消基會名譽董事長游開雄指出，菸害防制法第12條規定，菸品促銷或廣告不得利用電視、電影片、錄影物、電子訊號、電腦網路等方式宣傳；數位時代菸品行銷手法不斷翻新，主管機關更應積極執法，不能讓娛樂內容成為菸品廣告保護傘。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，香港衛生署近日去函網路平台，要求在香港地區中止播送該動漫，原因是相關內容涉及香港「吸煙（公眾衛生）條例」對菸草廣告的禁止規範，「同一部動漫，香港已經停播，台灣還要繼續播放？」

王瀚陽認為，若台灣政府不立即作為，不僅可能形成「香港不行，台灣可以」的錯誤訊息，更可能讓業者誤以為只要將菸品品牌藏進動漫、戲劇或娛樂內容，就能遊走法律邊緣，呼籲主管機關儘速依法處理。

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