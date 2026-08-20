三高患者中西醫兩邊跑恐有用藥風險 恩主公推雙向轉診整合照護

三高患者為控制血壓、血糖及血脂，可能同時接受西醫治療及中醫調理，但若兩邊醫師未掌握完整用藥資訊，也可能出現重複用藥或交互作用風險。健保署今年5月公布「全民健康保險中醫三高病人加強照護方案」，恩主公醫院由家庭醫學科與中醫家庭醫學暨社區醫學科共同推動中西醫整合照護，建立雙向轉診機制，盼讓患者病情及用藥資訊能在中西醫間銜接。

恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達表示，三高照護長期以西醫藥物及數值控制為主，但臨床上仍有不少患者希望透過中醫調理身體。過去中、西醫之間缺乏正式轉介管道，患者可能兩邊看診，病情及用藥資訊卻沒有互通。

配合健保新制，院方規畫建立雙向轉診機制，無論患者原先從西醫或中醫端就診，都能依需求轉介，醫療團隊也能掌握兩端治療進度，持續追蹤患者狀況。

中醫家庭醫學暨社區醫學科主任林姿婷指出，中醫介入三高照護除了依患者體質開立中藥，也可能視病情搭配針灸或雷射針灸，改善循環與代謝機能，通常會以3個月作為觀察周期。穩定接受治療的患者，可觀察三高數值是否出現初步變化，但實際療效因人而異；若病情較嚴重或數值持續偏高，仍需由西醫共同介入治療及追蹤。

劉顯達說，三高需要長期健康管理，除血壓、血糖、血脂等數值外，生活習慣、睡眠及整體健康狀況都可能影響病情，因此醫療團隊會依患者個別情況提供照護建議及轉介。

不過，中西醫同時治療，用藥安全也成為重要課題。林姿婷表示，部分患者服用西醫開立的降血脂藥物後，又自行購買紅麴類保健品，希望進一步控制血脂，但市售部分紅麴產品含有與西藥statin類似的活性成分，若沒有告知醫師就自行併用，可能造成成分重複並增加副作用風險。

劉顯達也說，門診常遇到患者同時看中、西醫，雙方卻不知道患者另一端正在使用哪些藥物，「不管是中藥還是保健品，只要會影響身體代謝，都應該讓醫師掌握完整資訊。」

林姿婷表示，中西醫共同照護的關鍵就在資訊透明及充分溝通，透過雙向轉診，醫師可以了解患者另一端的治療進展及用藥情形，降低重複用藥及交互作用風險。

兩人也提醒，控制三高沒有捷徑，若同時接受中、西醫治療，應主動告知雙方目前使用的藥物及保健品，並配合規律回診、持續追蹤及生活習慣調整，才能讓三高獲得較穩定的長期控制。