快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

三高患者中西醫兩邊跑恐有用藥風險 恩主公推雙向轉診整合照護

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達（左）與中醫家庭醫學暨社區醫學科主任林姿婷，共同推動中西醫三高整合照護，建立雙向轉診與資訊共享機制。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達（左）與中醫家庭醫學暨社區醫學科主任林姿婷，共同推動中西醫三高整合照護，建立雙向轉診與資訊共享機制。圖／恩主公醫院提供

三高患者為控制血壓、血糖及血脂，可能同時接受西醫治療及中醫調理，但若兩邊醫師未掌握完整用藥資訊，也可能出現重複用藥或交互作用風險。健保署今年5月公布「全民健康保險中醫三高病人加強照護方案」，恩主公醫院由家庭醫學科與中醫家庭醫學暨社區醫學科共同推動中西醫整合照護，建立雙向轉診機制，盼讓患者病情及用藥資訊能在中西醫間銜接。

恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達表示，三高照護長期以西醫藥物及數值控制為主，但臨床上仍有不少患者希望透過中醫調理身體。過去中、西醫之間缺乏正式轉介管道，患者可能兩邊看診，病情及用藥資訊卻沒有互通。

配合健保新制，院方規畫建立雙向轉診機制，無論患者原先從西醫或中醫端就診，都能依需求轉介，醫療團隊也能掌握兩端治療進度，持續追蹤患者狀況。

中醫家庭醫學暨社區醫學科主任林姿婷指出，中醫介入三高照護除了依患者體質開立中藥，也可能視病情搭配針灸或雷射針灸，改善循環與代謝機能，通常會以3個月作為觀察周期。穩定接受治療的患者，可觀察三高數值是否出現初步變化，但實際療效因人而異；若病情較嚴重或數值持續偏高，仍需由西醫共同介入治療及追蹤。

劉顯達說，三高需要長期健康管理，除血壓、血糖、血脂等數值外，生活習慣、睡眠及整體健康狀況都可能影響病情，因此醫療團隊會依患者個別情況提供照護建議及轉介。

不過，中西醫同時治療，用藥安全也成為重要課題。林姿婷表示，部分患者服用西醫開立的降血脂藥物後，又自行購買紅麴類保健品，希望進一步控制血脂，但市售部分紅麴產品含有與西藥statin類似的活性成分，若沒有告知醫師就自行併用，可能造成成分重複並增加副作用風險。

劉顯達也說，門診常遇到患者同時看中、西醫，雙方卻不知道患者另一端正在使用哪些藥物，「不管是中藥還是保健品，只要會影響身體代謝，都應該讓醫師掌握完整資訊。」

林姿婷表示，中西醫共同照護的關鍵就在資訊透明及充分溝通，透過雙向轉診，醫師可以了解患者另一端的治療進展及用藥情形，降低重複用藥及交互作用風險。

兩人也提醒，控制三高沒有捷徑，若同時接受中、西醫治療，應主動告知雙方目前使用的藥物及保健品，並配合規律回診、持續追蹤及生活習慣調整，才能讓三高獲得較穩定的長期控制。

三高 風險 中醫 恩主公醫院

延伸閱讀

16歲少年5樓墜落骨盆大出血 三總靠「體內止血氣球」搶回黃金40分鐘

少年墜落骨盆腔大出血 「體內止血氣球」搶救

反覆腹痛竟是罕病紫質症作祟 醫揭尿檢是破案關鍵

糖尿病低血糖緊急用藥短缺 醫憂衝擊急救、食藥署徵求專案輸入

相關新聞

獨／三總器捐案 院內人士揭「去年已主動通報」…法醫最終也難定死因

三軍總醫院器官捐贈登錄爭議延燒，一名不願具名的三總院內人士還原事件始末，他指出，爭議個案發生於去年3月，院方當時發現器捐流程有瑕疵後，即主動通報器捐病主中心及衛福部，也坦承流程有疏失，相關單位事後曾到院訪視，不解事隔一年多檢調大動作搜索，對醫療團隊士氣造成相當衝擊。

整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑

觀光署推出平日國旅補助方案，要怎麼申請，聯合新聞網整理出個別旅客可能會有的相關疑問，一次解答。

平日國旅補助業者反應不一 旅館指效益不大、民宿大推4天3夜0元住

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署推出5大平日旅遊補助，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄，系統一度因太多人湧入當機。但業者坦言，一人最多補助2000元，對觀光旅宿來說效益不大，認為政府應思考另一種方式，從根本解決台灣觀光問題。

全台最吸金「乞丐」！蘭博15年狂收52萬善款 破碗裝盛台灣最美善意

站立人模也能創造驚人「業績」，走進宜蘭縣蘭陽博物館三樓常設展，一座栩栩如生的「乞丐雕像」相當吸睛。館方當初為重現百年前宜蘭城西門渡口的繁華庶民記憶，特地邀請匠師打造這尊極具年代感的人模，老乞表情傳神、背著月琴拿破碗乞討，意外引發民眾愛心掏錢投幣，15年來累計超過52萬元善款，成為全台最吸金的博物館亮點。

三總器捐死因疑意外改為疾病 器捐中心：去年已通報 、絕無非法摘取器官

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年得知相關事件，已通報衛福部醫事司，相關事件並未涉及器官分配不公平，也沒有非法摘取器官情形，更未影響其他等待器官移植民眾的權益。

愈窮電費愈貴 調查曝原民「能源貧窮」：近5成電費爆表、逾半超商避暑

酷夏讓人愈來愈離不開冷氣，但對弱勢家戶而言，冷氣卻可能遙不可及。台大學風險社會與政策研究中心、台灣世界展望會今共同發布「台灣原住民能源公平調查報告」指出，48.5%受訪的原民弱勢家戶能源支出超過收入10%，符合國際定義「能源貧窮」警戒線，更高達57.3%的家庭曾因經濟拮据而遲繳電費，呼籲政府進行能源能源政策區隔，針對弱勢家戶提高家電汰換補貼，打破耗電老家電導致能源貧窮的惡性循環，並強化原民地區能源公平、推動節能知識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。