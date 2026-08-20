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觀光署9月推國旅補助 中市府加碼4大方案

中央社／ 台中20日電
交通部觀光署9月起推出國旅補助優惠活動，台中市觀光旅遊局20日宣布推出4大加碼方案，已有逾70家在地旅宿業者響應。圖／台中市政府提供（中央社）
交通部觀光署9月起推出國旅補助優惠活動，台中市觀光旅遊局20日宣布推出4大加碼方案，已有逾70家在地旅宿業者響應。圖／台中市政府提供（中央社）

交通部觀光署9月起推出國旅補助優惠活動，台中市觀光旅遊局今天宣布，攜手在地旅宿業、糕餅及烘培業者推出4大加碼方案，目前已有逾70家在地旅宿業者提出加碼專案。

中央將於9月1日起推出國旅補助優惠活動，台中市觀旅局宣布推出4大加碼方案，第一大好康加碼為「週週住台中、度假一整年」抽獎活動，特獎送1年週週來台中度假住宿體驗四季之美外，還有旅宿住宿券、電動機車及3C電子產品等好禮，讓旅客在享受台中旅遊的同時，更有機會把好禮帶回家。

其次為「購物節消費點數5倍好康」，觀旅局表示，搭配2026台中購物節活動，參與這次加碼住宿專案的旅宿業者將成為購物節「5倍好康專區」店家，購物節活動期間旅客到合作店家消費，即可享消費金額5倍累計優惠，消費越多、累計越多，中獎機會越大。

第3大好康加碼是「伴手禮優惠方案」，觀旅局說，國旅補助活動期間，旅客只要在指定糕餅及烘焙店家出示合作旅宿發票、收據等住宿證明，即可享有購物折扣、買1送1等限定優惠。

至於第4大加碼為結合台中旅宿業者規劃「1+1專案」及「2+1專案」等多元住宿方案，觀旅局指出，無論是住宿1晚的小旅行，或是連住2晚的深度漫遊，都能享受專屬優惠方案。

觀旅局統計，目前已有台中福華大飯店、裕元花園酒店及谷關溫泉飯店等超過70家以上旅宿業者提出加碼專案，將持續鼓勵更多旅宿業者加入，提供多元且具吸引力的優惠內容，讓旅客依照自身旅遊需求自由選擇，安排一趟大玩台中的旅程。

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