平日國旅補助業者反應不一 旅館指效益不大、民宿大推4天3夜0元住

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署推出5大平日旅遊補助，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄，系統一度因太多人湧入當機。但業者坦言，一人最多補助2000元，對觀光旅宿來說效益不大，認為政府應思考另一種方式，從根本解決台灣觀光問題。

觀光署今天公布5大平日旅遊補助，平日（周日至周四，不含國定假日及其連續假期）國旅住宿優惠實施期間，從今年9月1日至11月30日，只要入住有參加活動的合法旅宿，每人最多得折抵2晚住宿。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，很感謝政府願意提出補助政策來協助業者，但也坦言，一人最多補助2000元，對於觀光旅館來說效益並不大，由於觀光旅館需要申請通過很多證明及標準，因此價位較高，但消費者拿到補助後，通常都不希望再多花錢在旅宿上，因此會趨向選擇中階價位的旅館。

卓倩慧說，國人意願低，吸引國際客入住的人數也有限，畢竟來台國際客人數沒有想像中，加上台灣對於東南亞國家旅客還有一些限制，所以來台人數及能留下來的轉機客也不多；此外，這樣的補助疫情期間就有做過，但補助過後國旅繼續蕭條，大家持續出國，如今已疫後，政府應思考不同的方式，從根本上來解決台灣觀光的部分。

但DoMo集團董事長李奇嶽表示，這樣的補助對於國內旅宿業者有很大的幫助，對於政府給予很大的肯定，而且為響應政府政策，DoMo集團今宣布，旗下位於宜蘭員山鄉的合法好客民宿推出 9、10 月限定回饋專案，符合補助資格者最低享「平日4天3夜包棟0元免費住」，名額有限，預計將於8月24日上午11時開放線上搶訂。

李奇嶽說，DoMo集團長年深耕台日觀光市場，除廣受台灣旅客喜愛的日本東京與熊本等據點外，在台灣也設有合法優質民宿。觀光旅宿產業需要大家共同支持與帶動，希望藉由響應政府平日住宿補助政策，讓利給消費者，鼓勵國人多利用平日走入宜蘭，體驗優質的鄉村慢活步調。

DoMo集團指出，本次宜蘭包棟方案依不同人數與出遊需求規畫，包含「平日3晚0元住（8人成行）」、「平日2晚999元（4人成行）」以及周末連住5折起等優惠。活動將於8月24日上午11時於官方Facebook粉絲專頁開放線上表單預約，每位旅客皆需符合政府平日住宿獎助資格，詳情可至品牌官方網站查詢。