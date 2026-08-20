翻轉撒錢思維 老盟號召全台60大NPO提10大行動 籲縣市長候選人納政見

台灣邁入超高齡社會，各地方政府陸續推出敬老卡、假牙補助、疫苗加碼及各類高齡活動，但除了「加碼福利」，哪些是地方政府應優先落實、不可缺少的核心高齡服務？不同縣市又存在哪些落差？中華民國老人福利推動聯盟（老盟）繼去年從中央政策提出建言，今年把目光轉向22縣市，檢視全台高齡服務與照顧落差，讓該補到的人真正補到，並呼籲縣市首長候選人將必要的高齡政策納入政見，以達台灣高齡者健康平權。

中華民國老人福利推動聯盟8月19日舉辦「2026超高齡社會十大行動：NPO聯合倡議高峰會」。今年以22縣市高齡福利盤點為基礎，邀集全台60名NPO意見領袖從地方實務出發，針對各縣市高齡政策的服務缺口，進一步凝聚地方政府應優先推動的核心高齡政策建議，並於8月20日成果發表記者會對外公布。

社家署：將整合獨居長者資料與「大家醫計畫」

衛福部社家署副署長尤詒君指出，台灣從高齡社會邁入超高齡社會僅花7年，政府已將7大建言納入「116年至119年超高齡社會對策方案」草案，更將研議納入今年的十大行動建議。面對快速老化，政府正推動獨居長者擴大服務方案，補助地方設置49名獨居老人服務專員，並由約7700名家訪人員進行訪查及需求分級，建構中央、地方與社區合作的支持網絡。

尤詒君表示，未來長照3.0也規畫整合獨居長者資料與「大家醫計畫」，發現異常時主動啟動關懷；強調將長者從被動服務對象，轉化為具生產力的社區貢獻夥伴，另透過共生社區、數位陪伴及健康幣，提升長者社會參與及自我健康管理。

而與會NPO特別關心的交通方面，尤詒君強調，目前市區低地板公車比率已達73%，目標2030年全面電動化。此外，全台約有2400輛復康巴士與1700輛通用計程車，並與交通部合作透過「愛接送平台」進行跨車輛資源媒合，當長輩或身障者預約不到專屬接送車輛時，系統將自動媒合通用計程車，確保出行無礙。

中央地方攜手補缺口 讓高齡政策真正落地

8月20日成果發表記者會邀請各黨團立法委員及地方政府代表共同回應，立法委員林月琴、王育敏、邱慧洳、雲林縣副縣長謝淑亞、台東縣副縣長王志輝、新北市社會局副局長許秀能也出席，分享地方推動高齡政策的實務經驗。

立委林月琴說，中央政策能否真正落地，關鍵在地方政府如何銜接，包括長照3.0、醫療與社區整合等，都需要中央與地方協力推動。她也提到，未來將持續推動《老人福利法》朝《高齡者權益保障法》方向修正，並盼各地方政府將老盟提出的十大行動建議納入施政，縮小縣市間高齡服務落差。

立委王育敏承諾將十大地方行動計畫帶回台中落實，更支持中央成立「長照發展署」並於地方增設「長照處」以建立單一專責窗口；同時主張推動高齡AI教育、補助長者免費接種帶狀疱疹疫苗，並呼籲中央實施差異化補助以平抑城鄉落差，避免長輩淪為福利遊牧民族。

立委邱慧洳說，目前長照仍面臨資源分散、服務片段及照服員人力不足等問題，未來應強化跨部會及中央、地方資源整合，同時改善第一線照顧人力環境。面對超高齡社會，從醫療、社區到食衣住行育樂，都應建構更綿密的支持網絡，讓長者有品質、有尊嚴地生活。

去年看中央、今年看地方 22縣市高齡福利重新盤點

老盟去年高峰會聚焦中央層級高齡政策提出「NPO七大建言」，已有多項方向納入行政院《因應超高齡社會對策方案（116－119年）》研修參考。今年高峰會，老盟事前針對全台22縣市進行高齡福利盤點，透過網路公開資訊，系統性彙整各縣市現行高齡福利政策、服務措施與量化成果。

老盟指出，這次盤點希望直接檢視地方政府在現有權責下即可推動、且攸關高齡者基本生活保障的核心服務。盤點發現，各縣市雖投入不少資源於高齡福利，但在服務布建、涵蓋率及執行方式上仍存在差異。

老盟表示，本次討論重點並非比較哪一個縣市福利加碼最多，而是希望找出地方政府不可或缺的核心必辦服務，同時審視現有資源是否真正觸及經濟困境、獨居、健康較弱或其他處於不利處境的高齡者。高齡福利不能只看「有沒有做」，更要進一步檢視服務量能、涵蓋對象，以及執行成效能否被公開檢驗。

高齡NPO提出十大地方行動

8月19日高峰會邀集全台NPO代表，針對高齡社會參與、高齡就業、社區長期照顧、高齡整合醫療及高齡友善城市五大面向進行討論，結合22縣市盤點結果與第一線服務經驗，提出以下「2026超高齡社會十大行動」。

與會NPO提出最多的是高齡需求跨部會、跨領域、跨世代的相關建言，期待產官學研建立共融、共學、共生的高齡服務。

●高齡社會參與

行動一：建置在地高齡專屬服務窗口—建立高齡需求主動辨識、分級轉介與整合服務窗口機制。

由縣市政府統籌跨局處資源，結合區公所、里鄰、社區據點及衛生社福體系，主動辨識獨居、支持薄弱、偏鄉、資訊弱勢及有服務需求高齡者並建立分級關懷機制。依需求與風險提供關懷訪視及需求評估，轉介長照、社福、交通、就業及社會參與等服務，並整合既有窗口，建立高齡服務單一入口、暖性轉介及追蹤機制。

行動二：將休閒式社會參與培力為社區生產力，提高高齡者生命價值—培力高齡者成為社區帶領者，並建立數位陪伴網絡。

整合樂齡中心、社區據點及民間團體，培訓高齡者擔任講師、活動帶領人及志工，提供必要費用與支持，並改善男女參與比例失衡問題。同時，各行政區培育數位陪伴志工，於社區據點或巡迴服務點協助手機操作、線上掛號、交通查詢及防詐辨識等，降低高齡者數位排除。

●高齡就業

行動三：建置地方高齡就業創業典範與鼓勵機制—建立高齡就業整合服務窗口機制，依就業動機媒合地方產業服務，促進職涯典範。

於縣市就業服務處、就業服務站或銀髮人才服務據點設置高齡就業專責窗口，提供職涯盤點、履歷協助、職能培訓、職缺媒合、勞動權益諮詢及轉介服務。並且定期盤點在地產業、商圈、社區服務及公私部門的高齡友善職缺，依高齡者工作能力、通勤範圍與工時需求進行媒合，並公布職缺數、媒合數與留任情形。

行動四：推動在地高齡友善職場獎勵與留任支持—盤點在地產業、開發適合高齡者工作職缺、具體獎勵任用與留任優良企業。

訂定地方高齡友善職場認證或獎勵計畫，補助企業辦理職務再設計、無障礙改善、彈性工時、短時工作、在職訓練及高齡員工健康支持。補助或媒合「職場陪跑員／就業輔導員」於到職初期協助勞資溝通與適應；以到職三個月留任率、工作滿意度及企業續聘率作為成果指標，並建立高齡友善職場地圖公開資訊，落實65歲繼續雇用的協商機制，保障高齡者繼續就業的權益。

●社區長期照顧

行動五：強化社區失能、失智高齡者自立生活守護網—針對失能、失智社區高齡者，提供及早自立生活協助策略、延緩高齡者失能嚴重度，自立安全在地老化。

由地方政府推動在地特色的社區預防失能與復能獎勵方案，整合社區據點、日照中心及長照特約單位，推動肌力、營養、認知、跌倒預防及生活功能訓練等預防失能與復能服務。建立地方成效追蹤及獎勵機制，將高齡者功能維持或改善、持續參與率及異常轉介追蹤等納入督導考核或獎勵指標；並針對高風險獨居高齡者進行風險評估，連結緊急救援、居家安全檢視及相關支持服務。

行動六：在地長期照顧系統健全不斷網—建構可供家屬查詢公開的長期照顧服務量能，針對易斷鏈的服務（失智照顧／交通／夜宿／臨托／住宿式照顧等）引進民間資源加強布建。

由縣市政府定期盤點並公開社區式長期照顧服務量能、候補情形、服務區域、交通接送及服務特色，建置可依行政區及服務需求查詢的長照資源地圖。每年依等待情形、服務使用率、交通可近性及偏鄉服務缺口，提出資源布建及地方獎補助優先順序；並跨局處盤點長照、交通、醫療及社區據點資源，引導資源優先投入服務不足地區。

●高齡整合醫療

行動七：敬老卡整合為健康福利管理卡，提高高齡者自主健康管理誘因—以敬老卡基礎，結合健康自主管理誘因（如戒菸酒／疫苗／健檢／預立醫療協助等）、依風險分級加碼補助，並設計雙端誘因。

由地方政府依風險分級，加碼提供弱勢、高風險及偏鄉高齡者疫苗、健檢及ACP諮商支持，並建立異常追蹤轉介機制；結合敬老卡、健康點數及醫療院所獎勵，提升高齡者預防保健參與及高風險高齡者追蹤成效。

行動八：建置超高齡者醫療安全照顧系統—針對高風險（75歲以上／失智、失依陷困高齡者），提供定期系統性醫療預防辨識，專責人員長期陪伴適時引進醫療照顧資源或協助轉介其他需求單位，讓高齡者安心社區安老。

由地方政府整合醫療、預防保健、長照、社福及社區關懷資源，及早辨識高風險高齡者，建立「篩檢—轉介—介入—追蹤—回饋」服務閉環。針對健檢及功能評估異常者，提供就醫轉介、服務銜接與後續追蹤，並以轉介完成率、追蹤率及服務銜接率等作為地方計畫績效指標，同時落實個資保護與必要資料管理。

●高齡友善城市

行動九：建構社區高齡友善聯防系統—推動高齡友善店家認證、提供高齡者適時求助需求，協助金融友善服務與防詐支持。

由地方政府建立高齡友善企業與店家認證，明定友善指引、問路、代叫車、優先服務及防詐關懷等服務項目，並建置友善店家地圖，透過地方獎勵、行銷資源及公開表揚提高參與誘因。另結合警政、金融機構、郵局及農漁會等在地資源，推動高齡金融友善與防詐宣導，協助高齡者使用數位服務、理解金融交易及辨識詐騙風險。

行動十：建構高齡安全自主生活圈—從高齡者自主移動與自立生活角度切入，盤點各種不利高齡者生活障礙（如人行道／交通運具／居住安全／租屋困難），輔導改善現況，讓高齡者可安行、安住、安心在地養老。

盤點老舊市區及偏鄉的道路、人行環境、住宅與交通障礙，依高齡者使用需求及風險排定改善優先順序；推動小黃公車、社區接駁等多元運輸服務，強化低地板公車資訊與高齡交通安全，並透過補助及輔導改善老舊住宅無障礙環境。另推動敬老卡跨縣市合作及使用範圍擴充，提升高齡者從住家至醫療、採買、據點及社區活動的交通可近性。

從中央政策走向地方實踐 高齡福利不能只比「加碼」

老盟理事長方力脩表示，期盼今年的十大行動建言能作為各縣市政府規畫高齡政策的依據。更承諾老盟將逐條追蹤中央與地方對去年七大及今年十大建言的執行進度，共同打造健康、快樂且有尊嚴的老人福利社會。

張淑卿強調，面對超高齡社會，各縣市固然可以依地方財政與需求發展加碼福利，但高齡政策不能只著眼於「發多少錢」、敬老卡加碼或各類補助，更應回到高齡者最基本的生活保障與照顧需求。

老盟期待透過22縣市盤點與全台NPO第一線經驗，凝聚地方高齡政策的核心必辦項目。成果除提供各縣市政府作為政策精進參考，也將送交未來地方選舉各黨政候選人，呼籲將必要的高齡政策納入政見，讓地方高齡福利不只追求加碼，更能回應經濟困境、獨居、健康較弱及其他處於不利處境高齡者的實際需求。