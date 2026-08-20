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超高齡解方各地不同 新北設高齡長照處、雲林搶救快22分、台東5G醫療

聯合報／ 記者許凱婷楊孟蓉／台北即時報導
台東縣政府副縣長王志輝表示，偏鄉不拚蓋大醫院，5G遠距串起跨縣市醫療。記者許正宏／攝影
台東縣政府副縣長王志輝表示，偏鄉不拚蓋大醫院，5G遠距串起跨縣市醫療。記者許正宏／攝影

中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「2026超高齡社會十大行動：NPO聯合倡議高峰會」成果記者會，邀請各黨團立法委員及地方政府代表共同回應，雲林縣副縣長謝淑亞、台東縣副縣長王志輝、新北市社會局副局長許秀能也出席，分享地方推動高齡政策的實務經驗。雲林、台東、新北市在人口結構、城鄉條件、交通及醫療照顧資源等面向各有不同挑戰及創新作法，也將從地方治理經驗回應NPO提出的政策建議。新北市社會局副局長許秀能表示，新北率六都之先成立「高齡及長照處」，從健康、社會參與、就業到財產安全，建構高齡支持網絡。

雲林縣：「給資源、給工具、留人才」補強醫療量能

雲林縣副縣長謝淑亞說，雲林每萬人口醫師僅14.56人，約為全國平均24.21人的6成，面對醫療資源不足及城鄉落差，地方必須設法把有限資源發揮最大效益。雲林推動「虛實整合守護者聯盟」，串聯醫療與消防救護系統，患者生理數據可即時傳送給線上醫師，協助判斷最適合送醫地點，搶救時間縮短22分鐘，OHCA存活率由7%提升至21.73%。

謝淑亞表示，發展在宅醫療不能只有政策，更要「給資源、給工具、留人才」。縣府投入手持式超音波等設備，讓醫師到宅也有工具可用；面對護理人力不足，第一線護理人員每月補助3,000元，護理系學生每學年補助16萬元，鼓勵畢業後留在雲林，從人力與設備補強偏鄉醫療量能。

台東縣：偏鄉不拚蓋大醫院 5G遠距串起跨縣市醫療

台東縣政府副縣長王志輝表示，台東縣長者人口占比已達21.36%，面對「原鄉偏遠、聚落分散、醫療資源集中於台東市」的限制，目前設有101處關懷據點及114處服務原住民長者的「文化健康站（文健站），將高齡者融入「共同生活模式」，並推動部落耆老調查傳統藥草食療、紀錄生命故事冊，讓高齡者從被照顧者轉為社區參與者。

在醫療方面，台東不盲目興建大型醫院，而是推動衛生所功能轉型，與高雄醫學大學（高醫大）深度合作，讓醫師駐診並透過5G技術進行眼科、牙科遠距會診，開立診斷後更能直通高醫大排定手術，實現「偏鄉診斷、跨縣市開刀」的一條龍服務。

新北市：率六都之先成立「高齡及長照處」

新北市社會局副局長許秀能表示，新北65歲以上人口已逾82萬人，率六都之先成立「高齡及長照處」，從健康、社會參與、就業到財產安全，建構高齡支持網絡。市府並透過跨局處合作，由市府及29個行政區定期召開跨機關會議，整合在地高齡服務資源。

許秀能說，新北全國首創結合公寓大廈管委會辦理「銀髮俱樂部」，讓長輩下樓就能參與活動；並培力逾2700名高齡種子老師投入社區服務，另設置3處銀髮就業服務據點、推動高齡友善廠商認證及不動產防詐關懷，讓高齡者不只是被照顧，也能持續參與社會、發揮價值。

新北市社會局副局長許秀能表示，新北65歲以上人口已逾82萬人，率六都之先成立「高齡及長照處」，從健康、社會參與、就業到財產安全，建構高齡支持網絡。記者許正宏／攝影
新北市社會局副局長許秀能表示，新北65歲以上人口已逾82萬人，率六都之先成立「高齡及長照處」，從健康、社會參與、就業到財產安全，建構高齡支持網絡。記者許正宏／攝影

雲林縣副縣長謝淑亞表示，面對醫療資源不足及城鄉落差，雲林縣「給資源、給工具、留人才」補強醫療量能。記者許正宏／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞表示，面對醫療資源不足及城鄉落差，雲林縣「給資源、給工具、留人才」補強醫療量能。記者許正宏／攝影

長照 雲林 台東

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