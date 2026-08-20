三總器捐死因疑意外改為疾病 器捐中心：去年已通報 、絕無非法摘取器官

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年得知相關事件，已通報衛福部醫事司，相關事件並未涉及器官分配不公平，也沒有非法摘取器官情形，更未影響其他等待器官移植民眾的權益。

據了解，三總移植團隊處理一名因跌倒死亡個案時，得知其生前曾簽署器官移植同意書，因而迅速啟動器捐流程，但在申報時，將「意外死亡」，改為「疾病死亡」，將該個案眼角膜移植給失明患者。事後檢方發現申報項目中的死亡認定原因有異，而進行追查。

李明哲今受訪表示，器捐中心去年得知相關情況後，即已第一時間通報，相關通報流程、檢討會議紀錄及醫院改善報告等資料，也已呈報衛福部，目前案件則由司法單位及主管機關進一步調查。相關資料內容將由司法機關調查，強調此為單一事件，民眾權益不受影響。

李明哲說，醫院及醫師的權利義務及後續行政處置，屬衛福部主管權責，器捐中心並沒有督導權，不過必要時會派員協助。尊重第一線醫師對死亡原因的判斷及相關法定程序，他不認為醫師會去篡改死因。

針對為何將「意外死亡」改為「疾病死亡」，李明哲說明，依正常標準作業流程，病人死亡後，第一線醫師必須先判斷死因。若認定屬於病死，醫師可依法開立死亡診斷書；若判定為非病死或可疑非病死，則須通報並由檢警相驗，最後由檢察官依法處理死亡證明相關程序。