整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑

觀光署推出平日國旅補助方案，要怎麼申請，聯合新聞網整理出個別旅客可能會有的相關疑問，一次解答。

答：平日（周日至周四，不含國定假日及其連續假期）入住參與獎助活動的旅宿時得予折抵。每人最多得折抵2晚住宿，且須連續入住使用（兩晚可入住不同旅宿，但入住日期須連續）。

每房每晚依實際住宿房價，折抵金額如下：

一般地區：第1晚最多折抵800元、第2晚最多折抵1200元。

離島地區（指金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉及蘭嶼鄉）：第1晚最多折抵1000元、第2晚最多折抵1500元。

未於第2晚連續住宿使用者，視為自願放棄第2晚折抵金額。

問：生日券獎助活動，要抽籤嗎？

答：9月8日（周二）截止登錄後辦理抽籤，並於9月9日（周三）上午11時起開放旅客查詢是否中獎（1至12月每月1000名生日券中獎者）。

中獎者得於9月10日至12月31日的平日入住參與獎助活動的旅宿時使用。折抵金額為每房每晚依實際住宿房價最多折抵1200元，每人限使用1晚，每房每晚限折抵1次；得與平日住宿獎助併用。

獎助僅能折抵於住宿費：折抵金額以每房每晚實際住宿房價為上限，不得超過實際支付房價。例如：房價700元，使用第一晚平日住宿獎助，僅能折抵700元。房價1500元，同時使用平日住宿獎助及生日券，最多折抵1500元。

問：怎麼申請？什麼時候開放申請？

答：自今年8月20日上午11時起，個別旅客可至臺灣旅宿網（ https://www.taiwanstay.net.tw ）活動專區登錄個人資料。平日住宿獎助活動可於入住前或入住當日完成登錄。

如欲參與生日券抽籤，務必於8月20日起至9月8日（周二）下午5時，完成個人資料登錄。此步驟僅為建檔，非保證可獲得折抵。

為分流登記人潮，登錄前5日依身分證字號末碼分流辦理：8月20日（周四）：0、1，8月21日（周五）：2、3，8月22日（周六）：4、5，8月23日（周日）：6、7，8月24日（周一）：8、9。8月25日（周二）起全面開放登錄。

問：什麼時候開放使用？

答：平日住宿獎助活動自9月1日至11月30日；獎助預算用罄時，觀光署得提前公告停止辦理。生日券獎助活動自9月10日至12月31日。

問：誰都可以申請嗎？

答：獎助對象為本國國民，且為個別旅客（散客）。

下列情形不適用本獎助活動：團體旅遊（如旅行社安排之團體、企業員工旅遊、校外教學、進香團、里民活動、遊覽車等）。非本國國民。

問：獎助原則？

答：須入住「旅宿網」活動專區公告參與獎助活動的旅宿，並向參與本活動的旅宿業者或訂房平台訂房；透過非參與平台訂房者，不適用本活動。每人的身分證統一編號限參與平日住宿獎助活動及生日券獎助活動各1次，且每房每晚僅得使用各獎助活動1次。例如：兩名旅客同住一房，即使兩人皆具備平日住宿獎助及生日券的使用資格，每房每晚僅能折抵1次平日住宿獎助及1張生日券（不限同一人）。

參與獎助活動的旅宿，其代表人／負責人／經營者不得入住。

問：訂房方式？

答：直接向參與本活動的旅宿業者訂房，住宿費由旅宿業者現場折抵予旅客。建議旅客先向旅宿業者洽詢其接受的訂房方式（如官網、電話等），依業者提供方式為主。

也可透過觀光署核定的訂房平台，預訂有參與本活動的旅宿。經訂房平台於確認旅客實際入住並符合獎助資格後，由訂房平台折抵住宿獎助。平台名單及服務專線請至活動專區查詢。

本活動獎助是否可與業者自辦優惠合併使用，及旅客可使用的支付方式，如現金、信用卡（含國民旅遊卡）等，逕洽業者確認。

問：使用方式？

答：使用獎助折抵的旅客本人必須入住。且須於實際入住時擇一提示身分證或健保卡，供旅宿業者核對為本人入住，方可獲得住宿折抵。

問：如何確認是否申請成功？

答：可至活動專區「登錄結果查詢」確認登錄狀態及是否中獎。如須修改個人資料，要重新上傳並建立個人資料檔案。

如果旅客於活動期間已實際使用過住宿獎助折抵，或為生日券中獎者，將無法再修改任何申請資料，於登錄時務必確認資料正確性。

問：平日住宿獎勵是否可以只使用在第1晚？

答：可以，如僅入住1晚，得使用第1晚住宿獎助折抵；未連續入住第2晚者，視為自願放棄第2晚折抵資格。

問：平日住宿獎勵是否可以2晚分別住宿一般地區及離島地區？

答：可以，旅客可自行規畫住宿地區，系統將依旅宿所在地區計算得折抵金額。

問：如果我抽到生日券，是否可以轉讓給別人使用？

答：不可以，生日券限中獎者本人實際入住使用，入住時旅宿業者將核對身分證明文件，無法轉讓、借用或由他人代為使用。

問：生日券一定要在生日當天或當月使用嗎？

答：不需要，生日券可於獎助期間內的平日入住參與獎助活動的旅宿時使用，與旅客實際生日日期無直接限制。

問：為何國際訂房平台不適用？

答：考量國際訂房平台所列房源未必均為我國合法旅宿，為保障旅客住宿安全與消費權益，所以不納入本活動適用範圍。

問：機加酒自由行是否適用？

答：如是透過觀光署核定的國內訂房平台購買機加酒自由行，其是否適用本活動，請逕洽該平台確認。

問：活動會提前結束嗎？

答：本次活動至預算用罄為止，如經費提前用罄，觀光署原則將於經費用罄2周前公告停止受理申請，務必注意活動專區公告的相關資訊。

資料來源／觀光署國旅補助申請系統

適用對象。圖／取自觀光署國旅補助申請系統

登錄及抽獎時間。圖／取自觀光署國旅補助申請系統

適用資格篇。圖／取自觀光署國旅補助申請系統

平日住宿獎助篇。圖／取自觀光署國旅補助申請系統