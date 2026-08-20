健保「大家醫計畫」連結社福體系 拚明年串接醫療及早關懷獨居老人

如何避免獨居長者成為醫療、長照及社福體系間的「照護孤島」？衛福部社家署副署長尤詒君今參加「NPO聯合倡議⾼峰會」時表示，衛福部正規畫整合健保「大家醫計畫」與社福服務體系，未來在長者同意下，可將醫療健康資訊與獨居老人關懷服務串接，相關資料串接仍在規畫階段，目標明年底前建立較完整的服務體系。

尤詒君指出，「大家醫計畫」串聯社家署的規畫，將特別著重獨居長者服務，例如關懷服務員定期訪視長輩時，若能在取得本人同意後，適度串接「大家醫」平台的健康資訊，就有機會更早發現長輩健康風險，及時提供協助，而非等到長者生病、失能甚至發生意外後才介入。

不過，要打通醫療與社福資料，最大關卡仍是「個資」。尤詒君強調，健康資料屬高度敏感的個人資料，不能因為照顧需要就任意流通，必須取得長者同意。如何設計授權機制、界定哪些資料可以提供，以及地方政府與第一線服務人員如何使用，都是後續規畫重點。

尤詒君指出，老盟去年提出七大行動建議，納入2027至2030年新一期超高齡社會對策方案草案，今年再提出十大行動建議。新一波超高齡政策不只著眼「照顧老人」，而是希望打造適合高齡者生活的社會環境，規畫重點包括高齡防災整備、縮短數位落差、降低社會孤立與孤獨，以及從多元文化角度回應不同族群長者需求。

其中，獨居長者更是當前政策重點。隨著人口高齡化、家庭規模縮小，長者獨居與社會孤立風險同步增加。尤詒君表示，政府正推動擴大獨居老人服務方案，希望利用今年至明年兩年時間，結合地方政府及社區力量，主動訪查、找出社區內的獨居長者。

目前全台約有7700名訪員投入訪查，除了確認長者生活情況，更重要的是辨識實際需求，再依風險程度「分級服務」。需求較高者提供較密集的關懷與支持，需求較低者則提供日常生活協助及必要資源連結，希望逐步建構更完整的獨居長者支持網絡。

台灣人口老化速度驚人，2018年進入高齡社會，到2025年邁入超高齡社會，僅短短7年。

依國際定義，65歲以上達14%為高齡社會，20%進入超高齡社會。台灣2018年65歲以上人口突破14%，2025年跨越20%門檻。台灣從高齡社會到超高齡社會，僅短短7年。尤詒君表示，英國約半世紀、日本也有11年，台灣面對「海嘯級」社會變遷，光靠政府力量不足，必須結合地方政府、社區及NPO力量，才能接住快速增加的高齡人口。