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大巨蛋莫內花園8月22日試營運 北捷加強疏運適時過站不停

中央社／ 台北20日電

台北大巨蛋Garden City B區「莫內花園」22日試營運，台北捷運公司今天表示，將加強疏運並適時調派加班車，若商場人潮達容留上限，將調度部分列車過站不停。

遠東SOGO日前表示，大巨蛋Garden City B區「莫內花園」將於22日試營運，占地約3萬坪，導入超過560個品牌、近200家全台首店、百貨首櫃及概念店。

台北捷運公司發布新聞稿表示，因應22日台北大巨蛋活動及百貨商場試營運，將加強相關人潮疏運措施，運用AI人流分析及智慧導引系統，適時調派加班車，讓旅客加速進出車站。

為維護大眾運輸安全，北捷表示，一旦商場人潮達容留上限或受天候影響，站外人潮回堵至國父紀念館站出入口時，將視現場狀況，調度部分列車「過站不停」，屆時請旅客於忠孝敦化站或市政府站下車，再步行前往目的地。

北捷說明，鄰近台北大巨蛋5號出口電扶梯上、下乘場，將派員引導旅客分流，當月台、出入口人潮眾多或活動散場人潮抵達前，也會預防性暫停電扶梯運轉。

北捷提到，國父紀念館站5號出口連通道入口設有人流顯示面板，旅客進入連通道前，可透過螢幕掌握車站人潮；進入後可依燈號選擇不同動線，分流前往月台。車站地面也張貼紫色、綠色等地貼標示動線，大廳通道區並設置動態LED顯示面板，引導旅客進站。

此外，部分閘門試辦「閘門LED通行識別指示燈」，透過「綠燈行、紅燈停」設計，讓旅客快速辨識票卡感應結果，加速通過閘門，提升通行效率。

北捷 大巨蛋 莫內

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