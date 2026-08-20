大巨蛋莫內花園8月22日試營運 北捷加強疏運適時過站不停

近日天氣不穩，機車騎士常會隨身準備輕便雨衣，但若毀損該如何處理？有網友近日就遇到類似問題，最後卻因錯誤的丟棄方式收到環保局罰單，直呼「學到一個很貴的教訓」，也讓不少網友第一次知道，原來不是所有雨衣都能當一般垃圾丟棄。 原PO在Threads上秀出罰單，指出19日因為遇上下雨，騎車時便穿上黃色輕便型雨衣，沒想到雨衣破掉，就順手將其丟進路邊垃圾桶，結果遭環保局依違反《廢棄物清理法》開罰。他無奈表示，原本只是想處理一件破掉的雨衣，卻因此收到「讓人心痛的單子」，希望大家不要重蹈覆轍。 貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「謝謝提醒」、「蛤？我都丟垃圾桶欸」、「長知識了」、「輕便雨衣（一次性薄雨衣）材質單純，屬於可回收的廢塑膠類」、「常常丟回收被扔回來說這個不能回收」。 事實上，新北市環保局曾在粉專說明，輕便型雨衣通常以單一塑膠材質製成，性質類似塑膠袋，因此屬於可回收物。不過在回收前，必須先清潔雨衣，並拆除伸縮繩、束口繩等非塑膠結構，再依資源回收規定處理。 至於機車族常使用的兩件式或厚磅雨衣，則因材質較為複雜，屬於不可回收物，應依一般垃圾處理。若確認雨衣上有回收標誌1至6號塑膠或可回收材質，經

2026-08-20 10:23