大雷雨開炸台北新北至少1小時 石碇山區暴雨國家級警報響

酷夏讓人愈來愈離不開冷氣，但對弱勢家戶而言，冷氣卻可能遙不可及。台大學風險社會與政策研究中心、台灣世界展望會今共同發布「台灣原住民能源公平調查報告」指出，48.5%受訪的原民弱勢家戶能源支出超過收入10%，符合國際定義「能源貧窮」警戒線，更高達57.3%的家庭曾因經濟拮据而遲繳電費，呼籲政府進行能源能源政策區隔，針對弱勢家戶提高家電汰換補貼，打破耗電老家電導致能源貧窮的惡性循環，並強化原民地區能源公平、推動節能知識。

2026-08-20 12:03