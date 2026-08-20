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大雷雨開炸台北新北至少1小時 石碇山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台北市、新北市大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台北市、新北市大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時7分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、汐止區、蘆洲區、深坑區。

山區暴雨通報，中央氣象署針對新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布災防告警，持續時間至下午2時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新北市石碇區。

大雷雨 暴雨 石碇

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