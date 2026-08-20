聽新聞
0:00 / 0:00
大雷雨開炸台北新北至少1小時 石碇山區暴雨國家級警報響
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時7分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、汐止區、蘆洲區、深坑區。
山區暴雨通報，中央氣象署針對新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布災防告警，持續時間至下午2時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新北市石碇區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。