愈窮電費愈貴 調查曝原民「能源貧窮」：近5成電費爆表、逾半超商避暑

酷夏讓人愈來愈離不開冷氣，但對弱勢家戶而言，冷氣卻可能遙不可及。台大學風險社會與政策研究中心、台灣世界展望會今共同發布「台灣原住民能源公平調查報告」指出，48.5%受訪的原民弱勢家戶能源支出超過收入10%，符合國際定義「能源貧窮」警戒線，更高達57.3%的家庭曾因經濟拮据而遲繳電費，呼籲政府進行能源能源政策區隔，針對弱勢家戶提高家電汰換補貼，打破耗電老家電導致能源貧窮的惡性循環，並強化原民地區能源公平、推動節能知識。

「台灣原住民能源公平調查報告」為中研院永續科學研究計畫成果之一，調查時間自2026年01月至03月，調查對象為展望會原住民經濟弱勢家庭，由展網會社工走訪全台578受服務家戶進行問卷調查。

調查指出，若以夏季電價結合工作收入計算，原住民案家符合國際定義「能源貧窮」警戒線高達48.5%，能源支出超過收入10%。受夏季電價影響，受訪家庭電價中位數從平常的1960元暴增至2492元，單月支出平均增加532元，增幅高達27.1%。

調查也顯示，高達57.3%的家庭曾因經濟拮据而遲繳電費，其中更有2.9%的家戶曾面臨被強制斷電的危機。電費的遲繳與欠費比例高於水費跟瓦斯費的遲繳比例，顯見電費已成為弱勢原住民家戶日常生活最具壓力的能源支出。

調查也進一步發現，相當高比例的家戶仍使用效能低落的老舊或二手家電，在高電費區間（4501到6000元）的家戶中，使用老舊冷氣19.1%、二手老舊冷氣18.2%，占比是一般正常冷氣9%的兩倍以上。37%因經濟困難無法維修壞掉電器；10.2%雖然知道家電汰換補助政策，卻因無力負擔自費差額而難以改善能源效率，陷入「設備老舊—高耗電—電費負擔重」的惡性循環。

調查指出，32.7%的原民受訪家庭表達社區內缺乏能在炎熱時暫留的公共空間，54.2%表示最常見的避暑地點是便利商店。台灣世界展望會會長李紹齡說，目前展望會服務全台4萬多名經濟弱勢兒少，其中近3分之1居住於原鄉、偏鄉及離島，社工在家訪中常看見的是，居住環境惡劣影響能源使用狀況，家長因為經濟狀況不敢開冷氣、老舊家電越用越耗電卻無力汰換。

台大社工系教授陳毓文也強調，台灣的貧窮，不再僅僅是肚子餓，也牽涉到能源、交通等基礎建設，而吹不起冷氣，不只是熱，更是孩子成長機會的不平等，衝擊弱勢兒童福祉，將影響兒童睡眠、學習及身心健康等。民眾愛心捐助二手家電給弱勢家戶，其實是再製能源貧窮，讓弱勢家戶必須花費更高的電費，呼籲能源政策應從兒童福祉與社會公平出發，並透過結合節能住宅、家電補助及社會福利措施。

台東大學公共與文化事務學系助理教授林嘉男說，原住民族能源不公平反映出了能源基礎建設的族群、區位不平等，由於原住民族部落多位公共服務末端的山區、離島或邊陲鄉村，導致其能源取得成本高昂而惡性循環，建議能源建設、政策應考量原住民族發展需求。

台大風險中心主任、中研院環境變遷研究中心合聘研究員周桂田說，賴總統日前才宣布AI紅利全民共享，明年將普發1萬元現金，但現在貧富差距愈拉愈大，政策滲透率應往下走，針對弱勢家戶進行政策區隔。

他呼籲，應優化家電汰換補貼，針對脆弱家戶研擬更高額度的補助方案，提高更換二手或老舊家電的意願，而調查發現高達42％受訪原民家戶不知政府節能補助措施，因此也應強化補助資訊傳遞網絡。除此，跨部會整合住宅修繕與節能政策，才能從源頭有效降低能源浪費。