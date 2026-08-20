青年團體批軍隊髮禁不合理 盼放寬長度

長頭髮也可以當兵！青年團體20日因應國防部預告修改兵役體位召開記者會，呼籲同步修改髮禁制度。他們強調，軍隊紀律應建立在合理且必要的規範，否則當兵剃頭只是為了刻板印象，盼修改新訓0.3公分、下部隊髮禁的規定至「男女一致」。

髮式規範不分性別

青年思潮研究員邱奕翔表示，目前超短的髮禁預設「服役者都是陽剛男性、剃光頭沒什麼」，忽略剃髮強烈影響人格與氣質表現；捍衛全台學權行動副社長賴奕帆也說，2005年校園全面廢除髮禁時，就認為這牽涉身體自主權，髮禁也無益於校園安全，服兵役應該也是同樣道理。

「芬蘭監察使認為調整軍人髮式規範，有助於促進性別平等！」近來因髮禁問題提出國賠訴訟的賴永承也說，奧地利憲法法院更直接判決，男性軍人需剪短頭髮、女性卻可綁馬尾的規定構成性別差別待遇，若髮式規定真的是基於安全、衛生、戰鬥需求制訂，標準就應該不分性別適用。

放寬與女性相等

民間司改會副執行長呂政諺強調，要求服役者剃成特定髮式涉及身體自主和人格發展，國家必須說明法律依據、與訓練作戰需求的實質關聯，否則若僅是為了維持刻板印象，將難以符合憲法比例原則與平等要求。他也提到，許多民主國家也開始以裝備配戴、任務執行需要制定髮式標準，紀律與人權保障並不衝突。

民團呼籲國防部與內政部，參考歐洲國家經驗，將新訓0.3公分、下部隊髮禁的規定合理化，且不應法定性別有所不同，至少將「男性規範」平等化放寬至目前「女性規範」，平等化修改髮式規範。

【更多精采內容，詳見 】