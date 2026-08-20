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減肥針能節省食物開銷？各收入族群恐效果不一

台灣醒報／ 記者楊程翔／台北報導
GLP-1減肥藥能讓體重下降，節省食品支出，但減肥針對不同收入家庭的食品支出影響並不相同。中央社示意圖
GLP-1減肥藥能讓體重下降，節省食品支出，但減肥針對不同收入家庭的食品支出影響並不相同。中央社示意圖

減肥針能讓體重下降，並節省食品支出，但「省錢效果」卻有貧富差距？研究發現，高收入家庭使用GLP-1減肥藥後，日常支出省下8.2%，低收入家庭則僅3.9%。英國分析更指出，只有較高收入者省下的錢才能抵銷藥物成本，顯示減肥針帶來的經濟效益，會因收入差距而異。

高收入省得更多

根據《Journal of Marketing Research》指出，大家往往認為減肥針（GLP-1減肥藥）能降低食慾，減少食品支出。但減肥針對不同收入家庭的食品支出影響並不相同。使用GLP-1減肥藥後6個月內，日常支出平均下降5.3%，其中年收入12.5萬美元以上家庭日常支出下降8.2%，低於12.5萬美元家庭則下降3.9%，前者降幅超過後者兩倍。

研究指出，支出下降主要來自鹹味零食等高熱量、加工食品。換算金額後，高收入家庭每年約省下700美元，低收入家庭則約省下260美元，顯示減肥針帶來省錢效果與收入有關。

減肥針減少支出

根據《The Guardian》報導，藥物本身的成本可能超過省下的費用。一個人每年需要有超過423萬元台幣的可支配收入，省下的食品支出才能抵銷藥物的開銷

這代表減肥藥物有可能加劇不平等，只有高收入者才能適用藥物節省支出。報導指出，英國目前約有300萬人使用減重藥物，其中來自年收入低於87萬元台幣家庭者僅有6%，年收入超過434萬元台幣者則占20%，顯示高收入族群更可有能力負擔藥物價格。

健康效益落差

根據《Diabetologia》研究，低收入及經濟弱勢族群使用GLP-1藥物的比例較低，但這群人往往有第二型糖尿病或心血管疾病的困擾，是最需要藥物幫助的族群。

研究指出，保險給付不足、藥價過高及醫療取得困難，是低收入者難以用藥的主因。研究呼籲降低藥價並改善給付管道，避免因收入影響健康資源。

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減肥 族群 開銷

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