林試所南台灣海岸造林 草地變森林、野生動物現蹤

農業部林業試驗所3年前接受委託，在南台灣執行面積2.46公頃的海岸造林計畫，原本是外來種入侵的草地，如今已是綠意盎然的森林，也觀察到多種野生動物的蹤跡。

林試所3年前接受屏東縣海洋及漁業事務管理所委託，於恆春鎮鵝鑾鼻段執行面積約2.46公頃的生態補償造林。

根據林試所日前對外公布的資料，這項造林計畫源於屏東縣政府辦理興海漁港擴建工程，涉及保安林地解除，依法須進行綠覆補償，委託林試所恆春研究中心執行。

林試所表示，2023年造林之初，基地仍是銀合歡、香澤蘭、刺軸含羞木等外來入侵植物蔓延的草生地；經過3年多的復育，新植18種、5339株台灣原生樹種，包括欖仁、瓊崖海棠、黃槿、蓮葉桐、林投、枯里珍、樹青、海檬果及台灣海棗等。

林試所指出，原本長期受強風吹襲的海岸林地，現在大部分苗高已超過160公分，逐漸形成多層次森林結構。不僅林下有自然更新的幼苗萌發，並陸續觀察到台灣野兔、黃灰澤蟹、烏頭翁、石龍子及攀木蜥蜴等野生動物的蹤跡，是台灣國境之南海岸生態復育的重要示範。

林試所表示，這項造林計畫是團隊克服重重環境挑戰的心血結晶，因造林基地地勢陡峭、缺乏水源、土壤鹽分高、東北季風強，且位於梅花鹿覓食熱點，苗木生長面臨嚴峻考驗。

林試所指出，恆春研究中心造林前即進行環境調查、採種育苗、土壤改良、建置灌溉系統與防鹿圍籬。造林後持續清除外來種、定期巡護及撫育管理，確保苗木穩定生長，最終完成綠覆補償的標準，造林存活率更達原驗收標準1.65倍，證實本土樹種於恆春半島海岸林逆境復育的可行性。