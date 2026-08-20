糖尿病低血糖緊急用藥短缺 醫憂衝擊急救、食藥署徵求專案輸入

日前國內爆發短效胰島素缺藥，近期衛福部食藥署再公告，用於糖尿病人低血糖急救，健保年用量逾4500支的藥物「昇糖精（Glucagon注射劑型）」短缺。臨床醫師憂心，恐衝擊低血糖病人急救需求。食藥署食品組簡任技正黃玫甄指出，國內同成分注射劑型藥品只有一張許可證，因廠商轉換藥品包裝規格，將在今年第4季影響供應，為確保民眾用藥，已啟動公開徵求專案輸入。

健保統計，「昇糖精（Glucagon注射劑型）」 於114年整年度用量4548支，今年1月至5月1663支。黃玫甄指出，Glucagon注射劑型的適應症，為治療使用胰島素的糖尿病兒童及成人所致嚴重低血糖，也可用於診斷成人消化道內視鏡檢及放射線顯影術、用於評估胰島β-細胞分泌功能，屬「藥事法」第27-2條公告的必要藥品。

中山醫院新陳代謝科主治醫師邱勝博指出，Glucagon為升糖素，是病人嚴重低血糖時的急救用藥，可幫助病人短時間內提升血糖避免危險，除作為急救藥品，也可用於第一型糖尿病人升糖素刺激測驗、兒童生長激素功能性測試，及新陳代謝、內分泌科常見的腦下垂體分泌測試等，目前各大醫院仍有少量藥物庫存，並非全面短缺。

邱勝博說，升糖素為靜脈注射劑型急救用藥，主要影響急救單位、恐衝擊病人急救需求，不過，除施打升糖素外，臨床上另有其他改善低血糖方式，包括注射葡萄糖、要病人喝糖水等，有時醫師開立升糖素讓病人備用，但病人發生低血糖時，仍會選擇吃東西提高血糖，只在嚴重不可抗力時使用這項藥物，是備而不用讓病人「心安」的藥品。

黃玫甄表示，目前國內該成分注射劑型僅有一張藥品許可證，因藥品許可證持有廠商後續將轉換藥品包裝規格，預計於115年第四季影響供應，食藥署為保障民眾用藥權益，先行啟動公開徵求專案製造或輸入，以利銜接供應，相關資訊並公布於西藥醫療器材供應資訊平台。