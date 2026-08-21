《粽邪4：坤蒂拉娜》「印尼劉德華」Ferry Salim變身法師 陳雪甄驚呼像費翔

由華影製作、聯合數位文創共同投資，台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列最新續作《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日(四)中元節全台上映。這次首度跨海前往印尼取景，除了陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆、李康生等原班與實力派班底回歸，更重磅集結三位印尼實力派卡司：擁有逾4百萬YouTube訂閱與Instagram追蹤的知名YouTuber Andovi Da Lopez；印尼家喻戶曉的國民影帝，聲勢堪稱是印尼劉德華的資深藝人Ferry Salim，以及人氣女子偶像團體JKT48成員Yessica Tamara，為粽邪宇宙增添跨國卡司亮點。

片中Ferry Salim飾演「林法師」，表面上替人驅邪、解決靈異問題，實際上卻是個精明的法師，只要有人遇到麻煩，就試圖從對方的困境中獲取自身利益，因此得知有人想尋找坤蒂拉娜時，便格外積極，甚至一心想將坤蒂拉娜抓到手。Ferry Salim為了角色也大幅改變外型，每次上戲繪製刺青、塗黑膚色與傷痕妝容，加上頭髮造型，就得耗費約3至4小時，讓他直呼此角色非常具有挑戰，「觀眾看到這部電影時，尤其是印尼觀眾，一定會看到不一樣的我。」演員許安植也大讚Ferry Salim飾演林法師這個角色超有魅力，陳雪甄更打趣形容：「他深邃的五官反而更像印尼版費翔！」

知名YouTuber Andovi Da Lopez飾演男主角振宏(胡語恆飾演)的舅舅馬蒂，這是他首次挑戰恐怖電影。他分享印象深刻是拍攝一場驚險戲碼，一路被催債公司追打，不僅遭到重擊，還摔進河裡，最後更要面對坤蒂拉娜，形容整段拍攝「又可怕又累，但呈現在大銀幕上絕對值得」。談起這次合作最難忘的演員，他直指與阿怪(劉國劭飾演)有一場掐住脖子的戲，兩人還特別與動作指導團隊反覆練習，「阿怪友善也很搞笑，是我最難忘的經歷之一。」劉國劭也笑稱彼此默契十足：「只要動作一到位，我們就會互相擊掌打氣，私底下根本成了動作片好拍檔！」

印尼百萬YouTuber Andovi Da Lopez首次參演恐怖電影。圖／華影提供

JKT48成員Yessica Tamara則首度挑戰遭惡鬼附身的角色，雖然在電影中僅有一場戲，卻讓她留下深刻印象。Yessica表示，自己過去雖然也曾參與恐怖片演出，但從來沒有飾演過中邪女孩，這次不僅是第一次，也讓她笑稱可能是最後一次體驗被惡鬼附身，大家進戲院看就能理解，「這是我第一次演被惡鬼附身的角色，對我來說是一個非常令人興奮的經驗，也讓我學到很多。」

《粽邪4：坤蒂拉娜》於上週末正式展開全台宣傳，由監製鄒介中率領導演廖士涵及主演許安植、陳雪甄、胡語恆，展開一日宮廟祈福巡迴見面會。團隊一日內接連走訪苗栗白沙屯拱天宮、台中大甲鎮瀾宮、雲林北港武德宮、北港朝天宮及嘉義奉天宮等五大指標宮廟，所到之處皆獲得廟方熱烈力挺，甚至備妥當地美食熱情款待，讓監製鄒介中深表感謝。首度參與宮廟宣傳的主演群更是驚喜連連，許安植透露當天凌晨四點便起床梳化，對於能走遍各大廟宇、見到粉絲專程從台北騎車至苗栗相隨參拜感到無比感動；陳雪甄則開心表示因為宣傳得以虔誠祈福，品嚐最愛的在地發粿還有北港的圓仔冰；首次加入「粽邪宇宙」的新生代演員胡語恆也直呼行程新鮮有趣，全劇組在滿滿神明加持與信眾熱情支持下，為電影上映打響第一波氣勢。