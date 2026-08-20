快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡福利別再只比「撒多少錢」 老盟攜NPO提十大行動籲22縣市補破網

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
老盟攜60大NPO提十大行動，進一步凝聚地方政府應優先推動的核心高齡政策建議。記者廖靜清／攝影
老盟攜60大NPO提十大行動，進一步凝聚地方政府應優先推動的核心高齡政策建議。記者廖靜清／攝影

台灣正式迎向超高齡社會，各縣市近年競相加碼敬老卡、假牙補助、疫苗及各式敬老福利，但「錢發得多」就代表長者照顧得好嗎？中華民國老人福利推動聯盟（老盟）攜手全台60位NPO意見領袖，盤點22縣市高齡服務，直指各地在服務布建、涵蓋率及執行方式仍有落差，提出「2026超高齡社會十大行動」。

老盟呼籲，台灣正式進入「超高齡社會」，65歲以上人口超過總人口20%。地方高齡政策應從「福利加碼競賽」轉向基本生活、健康與照顧權利，並將建言送交未來地方選舉各黨政候選人。

老盟今天公布十大行動成果，透過公開資訊盤點22縣市現行高齡福利、服務措施及量化成果。老盟秘書長張淑卿表示，重新盤點22縣市高齡福利的結果發現，各縣市雖投入不少資源，但真正關鍵不在「有沒有做」，而是服務量能夠不夠、哪些人用得到，以及成效能否被公開檢驗。

張淑卿指出，台灣高齡人口快速增加，內政部統計顯示，2025年10月底65歲以上人口已達463.8萬人，占總人口19.9%。2025年6月底資料顯示，高齡者中「一人戶」達118.2萬人，占25.8%，凸顯獨居、交通、醫療與生活支持已成地方治理不能迴避的課題。

此次十大行動橫跨「社會參與、高齡就業、社區長照、整合醫療、高齡友善城市」五大面向。首先，地方政府應建立「高齡服務單一入口」，主動找出獨居、偏鄉、支持薄弱及資訊弱勢長者，依風險分級關懷，並串聯長照、社福、交通及醫療資源。同時培養高齡者成為社區講師、志工及活動帶領者，並建立數位陪伴網絡，協助長者使用手機掛號、查交通資訊及辨識詐騙。

在就業方面，老盟建議地方設置高齡就業專責窗口，提供職涯盤點、職能培訓及職缺媒合，並鼓勵企業推動彈性工時、職務再設計及高齡友善職場，讓「退休」不再等同退出社會。長照方面，則應建立失能、失智長者的社區守護網，透過肌力、營養、認知及跌倒預防延緩失能，同時公開各地長照量能、候補情形與交通接送資訊，避免照顧服務「斷鏈」。

醫療也是改革重點。老盟主張將「敬老卡」進一步轉型為健康福利管理工具，結合疫苗、健檢、戒菸酒及預立醫療照護諮商等健康誘因；針對75歲以上、失智或失依等高風險長者，更應建立從篩檢、轉介、介入到追蹤的完整照護閉環，不能「檢查完就沒下文」。

此外，地方政府應打造高齡友善店家與防詐聯防網，並改善人行道、大眾運輸、老舊住宅無障礙環境及偏鄉交通，讓長者能真正「安行、安住、安心」在地老化。立委林月琴強調，政府與社會必須提供安全、便利的替代運具與友善步行環境，讓長輩在沒有駕照後依然能自主出門，維持生活尊嚴與社會連結。

張淑卿表示，各縣市可以依財政能力發展特色福利，但高齡政策不能只看「發多少錢」。真正需要被看見的，是經濟困難、獨居、健康弱勢等最容易掉出安全網的長者。十大行動成果將提供地方政府參考，也將送交未來地方選舉候選人，盼把高齡政策從選舉福利「加碼題」，真正轉變為每個人都可能需要的基本生活保障。

敬老卡 超高齡社會

延伸閱讀

今天年輕人是明天的老人 老盟攜NPO盤點超高齡台灣政策缺口

接軌長照3.0！ 「全家」攜手鄰里123啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫

成立長照產業後援會 蘇巧慧：提高長照量能與補助 成為照顧者的照顧者

衛福部攜手民間團體擬試辦「共生之家」 盼讓長輩在社區安心安老

相關新聞

平日國旅補助今開放線上登錄網站竟掛點 疑因瞬間太多人湧入

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署投入33.3億元推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，其中，「平日住宿」及「生日券」將今天開放線上登錄。但疑似短時間內湧入太多人登錄，不少人發現網站竟然掛點進不去。

大雨特報範圍擴大 雲林以南+苗栗以北13縣市注意雷擊強陣風

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天雲林以南地區及苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

西南風增強南台灣雨不停 粉專示警5縣市：小心淹水

今起全台溼答答，尤其中南部從凌晨起降雨明顯，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，由於低壓帶北上，籠罩台灣上空，西南風增強，帶來豐沛水氣，從今天開始到下周一，全台灣天氣非常不穩定。

開學前大禮！蔣萬安拍板 北捷信義東延段8月30日通車祭優惠

被稱「最艱困捷運路段之一」的台北捷運信義東延段，交通部已於本月18日正式核准捷運信義線東延段，象山站至廣慈／奉天宮站正式取得營運資格，就等蔣萬安拍板通車日期，蔣今天宣布，信義東延段8月30號正式通車，市府也會推出各項的優惠方案。

中秋+教師連假4天免補班 台鐵規畫6天疏運加開158列次 下周二搶票

今年中秋節恰巧銜接教師節共4天連假，不需補班補課，預期不少民眾計畫提前返鄉。台鐵公司說，為期6天的中秋節暨教師節連續假期疏運期間，全線加開158列次。台鐵提醒，疏運期間EMU3000型將採全車對號座並加售200張無座票，加開班次將下周二零時起發售。

愈窮電費愈貴 調查曝原民「能源貧窮」：近5成電費爆表、逾半超商避暑

酷夏讓人愈來愈離不開冷氣，但對弱勢家戶而言，冷氣卻可能遙不可及。台大學風險社會與政策研究中心、台灣世界展望會今共同發布「台灣原住民能源公平調查報告」指出，48.5%受訪的原民弱勢家戶能源支出超過收入10%，符合國際定義「能源貧窮」警戒線，更高達57.3%的家庭曾因經濟拮据而遲繳電費，呼籲政府進行能源能源政策區隔，針對弱勢家戶提高家電汰換補貼，打破耗電老家電導致能源貧窮的惡性循環，並強化原民地區能源公平、推動節能知識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。