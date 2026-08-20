高齡福利別再只比「撒多少錢」 老盟攜NPO提十大行動籲22縣市補破網

台灣正式迎向超高齡社會，各縣市近年競相加碼敬老卡、假牙補助、疫苗及各式敬老福利，但「錢發得多」就代表長者照顧得好嗎？中華民國老人福利推動聯盟（老盟）攜手全台60位NPO意見領袖，盤點22縣市高齡服務，直指各地在服務布建、涵蓋率及執行方式仍有落差，提出「2026超高齡社會十大行動」。

老盟呼籲，台灣正式進入「超高齡社會」，65歲以上人口超過總人口20%。地方高齡政策應從「福利加碼競賽」轉向基本生活、健康與照顧權利，並將建言送交未來地方選舉各黨政候選人。

老盟今天公布十大行動成果，透過公開資訊盤點22縣市現行高齡福利、服務措施及量化成果。老盟秘書長張淑卿表示，重新盤點22縣市高齡福利的結果發現，各縣市雖投入不少資源，但真正關鍵不在「有沒有做」，而是服務量能夠不夠、哪些人用得到，以及成效能否被公開檢驗。

張淑卿指出，台灣高齡人口快速增加，內政部統計顯示，2025年10月底65歲以上人口已達463.8萬人，占總人口19.9%。2025年6月底資料顯示，高齡者中「一人戶」達118.2萬人，占25.8%，凸顯獨居、交通、醫療與生活支持已成地方治理不能迴避的課題。

此次十大行動橫跨「社會參與、高齡就業、社區長照、整合醫療、高齡友善城市」五大面向。首先，地方政府應建立「高齡服務單一入口」，主動找出獨居、偏鄉、支持薄弱及資訊弱勢長者，依風險分級關懷，並串聯長照、社福、交通及醫療資源。同時培養高齡者成為社區講師、志工及活動帶領者，並建立數位陪伴網絡，協助長者使用手機掛號、查交通資訊及辨識詐騙。

在就業方面，老盟建議地方設置高齡就業專責窗口，提供職涯盤點、職能培訓及職缺媒合，並鼓勵企業推動彈性工時、職務再設計及高齡友善職場，讓「退休」不再等同退出社會。長照方面，則應建立失能、失智長者的社區守護網，透過肌力、營養、認知及跌倒預防延緩失能，同時公開各地長照量能、候補情形與交通接送資訊，避免照顧服務「斷鏈」。

醫療也是改革重點。老盟主張將「敬老卡」進一步轉型為健康福利管理工具，結合疫苗、健檢、戒菸酒及預立醫療照護諮商等健康誘因；針對75歲以上、失智或失依等高風險長者，更應建立從篩檢、轉介、介入到追蹤的完整照護閉環，不能「檢查完就沒下文」。

此外，地方政府應打造高齡友善店家與防詐聯防網，並改善人行道、大眾運輸、老舊住宅無障礙環境及偏鄉交通，讓長者能真正「安行、安住、安心」在地老化。立委林月琴強調，政府與社會必須提供安全、便利的替代運具與友善步行環境，讓長輩在沒有駕照後依然能自主出門，維持生活尊嚴與社會連結。

張淑卿表示，各縣市可以依財政能力發展特色福利，但高齡政策不能只看「發多少錢」。真正需要被看見的，是經濟困難、獨居、健康弱勢等最容易掉出安全網的長者。十大行動成果將提供地方政府參考，也將送交未來地方選舉候選人，盼把高齡政策從選舉福利「加碼題」，真正轉變為每個人都可能需要的基本生活保障。