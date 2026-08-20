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平日國旅補助今開放線上登錄網站竟掛點 疑因瞬間太多人湧入

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
平日國旅補助的申請系統今天上午11時上線，疑似短時間內湧入太多人登錄，網站一度掛點。圖／觀光署提供
平日國旅補助的申請系統今天上午11時上線，疑似短時間內湧入太多人登錄，網站一度掛點。圖／觀光署提供

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署投入33.3億元推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，其中，「平日住宿」及「生日券」將今天開放線上登錄。但疑似短時間內湧入太多人登錄，不少人發現網站竟然掛點進不去。

觀光署今天公布5大平日旅遊補助，平日（周日至周四，不含國定假日及其連續假期）國旅住宿優惠實施期間，從今年9月1日至11月30日，只要入住有參加活動的合法旅宿，每人最多得折抵2晚住宿。

一般地區第1晚最多折抵800元、第2晚1200元；離島地區第1晚1000元、第2晚1500元（2晚可入住不同地區或不同的旅宿，但入住日期須連續，未於第2晚連續住宿使用者，視為自願放棄第2晚折抵金額），獎助活動至今年11月30日止，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告截止日期。

民眾完成個人資料登錄僅為建檔，非保證可獲得折抵，旅客仍須於實際入住時出示身分證或健保卡（擇一），供旅宿業者核對為本人入住後，始得依規定適用住宿獎助折抵。

生日券實施期間為今年9月10日至12月31日，每個月份均抽出1000名壽星，獲得1200元住宿金。「生日券」及「平日住宿」可合併使用。

觀光署提醒，為利國人提早規劃行程，觀光署特別安排「平日住宿獎助」與「生日券獎助」兩項活動，於115年8月20日上午11時起開放國人依身分證字號末碼分流登錄個人資料，可至旅宿網連結活動專區（網址：https://www.taiwanstay.net.tw）登錄及查詢有參加活動的旅宿業、訂房平台名單、活動QA規定及業者優惠方案。

但不少民眾發現，登錄網站無法進入，疑似短時間內湧入太多人，系統負荷不了。

觀光署今宣布國旅平日補助9月1日上路，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄。圖／觀光署提供
觀光署今宣布國旅平日補助9月1日上路，今天起開放「平日住宿」及「生日券」線上登錄。圖／觀光署提供

國旅補助 國旅 網站

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