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國旅補助來了！平日住宿最高折1,500元、8月20日上午11時開放登錄

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國旅補助來了！交通部觀光署推出「觀光雙輪驅動方案」，立法院日前三讀通過相關預算，總投入33.3億元，自9月1日起陸續上路，規劃「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」兩大方向、共9項措施。其中，平日住宿及生日券今（20）日上午11時起開放民眾分流登錄，鼓勵國人避開假日出遊，同時鎖定海外重遊、會展、獎勵旅遊及粉絲客群，擴大觀光消費動能。

觀光署表示，「觀光雙輪驅動方案」主要是引導國人平日出遊留宿，同時精準吸引海外高消費旅客來台，透過國旅及國際觀光雙軌並進，刺激旅遊市場消費。33.3億元預算已於8月14日獲立法院三讀通過，相關措施將自9月起陸續啟動。

國旅部分，首先推出「平日住宿」優惠，實施期間為9月1日至11月30日，限定周日至周四入住參與活動的合法旅宿，不含國定假日及連續假期。每人最多可折抵2晚住宿，一般地區第1晚最高折800元、第2晚最高折1,200元；離島則第1晚最高折1,000元、第2晚最高折1,500元，兩晚可選擇不同地區或旅宿，但入住日期須連續。

此外，觀光署推出「生日券」，9月10日至12月31日每月抽出1,000名壽星，每人可獲1,200元住宿金，且可與平日住宿優惠合併使用。

其他國旅措施還包括「遊樂園留宿」、「Taiwan PASS雙省方案」及「公司員工國旅獎助」。其中，購買2,500元的Taiwan PASS台鐵版，可選擇原價5折優惠，或加贈1,500元平日住宿抵用券；公司辦理2天1夜員工旅遊，則每公司每團可獲2萬元獎助，每家公司最高申請6萬元。

國際觀光方面，觀光署將從10月10日起推出「國際旅客重遊加碼」，鎖定曾於2023年1月1日後入境台灣的重遊旅客。自由行旅客有機會獲得5,000元儲值消費金，攜親友同行最高可達8,000元；4人以上團客若重遊客占團體10%以上，則依團體人數提供1萬至3萬元不等獎助。

針對國際獎勵旅遊，若境外企業或法人來台舉辦獎勵旅遊，除既有獎助外，入住台中以南、花東或離島合法旅宿，每人每晚再加碼1,000元，每次最高4,000元。另針對來台參加國際會議或展覽的旅客，將提供免費台灣觀巴半日或一日遊，以及Taiwan PASS高鐵版，鼓勵國際旅客延伸停留、深度旅遊。

觀光署也將推動「國際標竿型演唱會支持」措施，結合國際大型演藝活動來台舉辦，提升台灣作為大型活動及旅遊目的地的國際競爭力。

值得注意的是，平日住宿及生日券兩項優惠今上午11時起開放分流登錄。平日住宿完成登錄後，可自9月1日起使用；生日券則開放登錄至9月8日下午5時，9月9日上午11時起開放查詢中獎結果，中獎旅客可於9月10日至12月31日的平日入住使用。

觀光署提醒，每人身分證字號限參與平日住宿及生日券活動各1次，每房每晚也僅能使用各項獎助1次。另提醒旅宿業者應充分揭露房價資訊，不得因政府補助調高房價；如發現業者有哄抬房價情形，民眾可檢具事證向地方政府檢舉，經查證屬實，將終止業者參與活動資格。

完整活動辦法及參與旅宿名單，可至觀光署「觀光雙輪驅動方案」專區及台灣旅宿網活動專區查詢。

國旅補助 國旅 住宿

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