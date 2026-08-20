班機延誤錯過面談時間 桃機移民官暖心守候完成手續

一對旅客日前返台辦理結婚團聚面談，卻因航班延誤抵達桃機已近晚間11時，原以為將錯過面談、在機場過夜，沒想到移民官仍留守現場等候，理解、尊重與關懷的體諒暖了旅客的心。

移民署國境事務大隊今天發布新聞稿表示，日前署長信箱接獲一對夫妻的感謝信，一對5月中旬返台辦理結婚團聚面談的旅客，因航班多次延誤，原以為將錯失當日面談，只能滯留機場過夜，但移民官不但延後受理時間，更持續留守等待，體諒與善意讓旅客倍感窩心。

旅客表示，原訂從中國飛澳門轉機來台預計當晚9時許抵達，並預約晚間8時至10時辦理面談，不料班機因等待轉機旅客及停機坪調度等因素多次延誤，國境事務大隊雖配合將最晚受理時間延至晚間10時30分，並持續留守等候，但夫妻實際抵台已是接近晚間11時。

「那時候我們已經不抱太大希望了」，旅客在信中坦言，甚至邊跑邊討論若來不及晚上該睡機場哪個角落。就在距離面談報到櫃檯約100公尺時，一名移民官主動走出來迎接還揮手說「別跑了，沒關係，慢慢來」，讓夫妻感受到前所未有的溫暖，原來國境事務大隊移民官一直在現場等待，短短幾個字瞬間撫平旅客一路奔波的不安與焦慮。

後續面談移民官不僅協助整理文件，還貼心地請旅客喝水休息，安撫不必過於緊張。旅客在信中特別提到，值班主管及承辦移民官全程耐心說明協助，讓夫妻在疲憊之餘，深感國境事務大隊貼心且專業的服務，待所有程序完成時已接近凌晨1時。旅客說「真正讓人感動的，是依法行政的同時，仍能感受到理解、尊重與關懷，這份體諒與善意，對長途奔波的旅客意義重大。」

移民署國境事務大隊大隊長林清芬指出，這封感謝信不僅肯定第一線公務人員辛勞，更展現出移民署同仁在制度之外仍保有對人的關懷，在堅守職責之餘也傳遞溫暖與善意，將持續秉持依法行政及便民服務精神，在兼顧國境安全同時，以專業、效率及溫暖的服務態度，守護旅客返台重要時刻。