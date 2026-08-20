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兵役0.3公分髮禁挨批性別刻板 民團籲放寬：長髮男也能當兵

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
青年思潮等民間團體今日召開記者會，要求內政部、國防部不能止於改善軍中硬體設備，應同步修改髮禁制度。記者柯美儀／攝影
青年思潮等民間團體今日召開記者會，要求內政部、國防部不能止於改善軍中硬體設備，應同步修改髮禁制度。記者柯美儀／攝影

內政部、國防部近期預告修改兵役體位，引發各界關注服兵役「性別不友善」，內政部日前也因此宣布增設友善寢室、加長浴廁隔板等。青年思潮等民間團體今天開記者會，要求不能止於硬體設備，應同步修改髮禁制度。

青年思潮研究員邱奕翔表示，目前新訓規範0.3公分、下單位也有長度限制下，幾乎所有人都被視為不符標準、必須被剃頭的「長髮男」，超短髮禁預設「服役者都是陽剛男人、剃光頭沒什麼」，忽略剃髮強烈影響人格與性別氣質表現，而台灣既然因為戰爭風險要求義務役，就必須注重服役的涵容度，將髮式規定合理、平等化。

捍衛全台學權行動副社長賴奕帆分享，當他詢問身邊青少年「如果要當兵，你最在意什麼問題？」幾乎每個人都提到髮禁。2005年校園全面廢除髮禁時，就認為這涉及身體自主權，髮禁也無益於校園安全與紀律，服兵役也該是同樣道理。

東吳大學性別研究社社長王竣諺說，長髮男性在生活中面臨許多偏見，例如被質疑性別是女生、租屋被房東質問性傾向，還因此不提供租房等。這與國家暴力的歷史脈絡有關，1960、1970年代，政府曾稱長髮男「不男不女、有礙風化」，大規模取締長髮男、強制剃髮甚至監禁 ，而這種由國家強化的性別刻板印象，至今仍延續在服役髮禁中。

服役者賴永承也現身說法，他向法院主張目前髮式標準違反法律保留、性別平等及比例原則，一、二審法院認為符合法律保留與比例原則，卻完全沒處理性別平等的爭議，對此他預計在今年11月聲請釋憲。

賴永承並以多國制度作為對照，指出芬蘭監察使認為調整軍人髮式標準有助於促進性別平等；奧地利憲法法院更曾判決，男性軍人須剪短頭髮、女性卻可綁馬尾的規定構成性別差別待遇。若髮式規定真的是基於安全、衛生、戰鬥需求等理由制定，這些標準就應不分性別地一體適用。

民間司法改革基金會副執行長呂政諺則說，今天談的不是軍隊要不要有紀律，而是紀律應建立在合理必要且依法的規範上。要求服役者剃成特定髮式涉及身體自主和人格發展，國家必須說明法律依據、與訓練作戰需求的實質關聯，否則若僅是為維持刻板印象，將難以符合憲法比例原則與平等原則要求。他也提到，許多民主國家也開始以裝備配戴、任務執行需要制定髮式標準，顯示紀律與人權保障並不衝突。

台灣伴侶權益推動聯盟辦公室主任沈雅蕙從多元性別角度指出，曾有跨性別夥伴入伍後不到30秒，就被剃除好不容易建立的樣貌與認同，雖然只服役1年、體感卻像3年，因為3年後頭髮 才能回到原本長度。也有跨性別男性在軍校時想留平頭，即便規範允許，仍被長官以「女生剃平頭是怪異髮型」為由要求不得剃頭，顯示現行髮式規範仍受到僵化的性別二分與陽剛形象框架影響。

對此，民間團體共同呼籲內政部、國防部參考歐洲國家經驗，將新訓0.3公分髮禁及下單位後的髮式規範，並避免依性別訂定不同標準，至少應將男性髮式規範放寬至現行女性標準，讓軍中髮式規範朝合理化、平等化方向修正。

性別 兵役 長髮男

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