光復節3天連假離島航班1,072架次 8月24日上午9時開放訂位

今年光復節3天連假將至，交通部民用航空局今（20）日公布離島航班疏運計畫，澎湖、金門、馬祖3條管制航線共規劃1,072架次、87,268個座位，航空公司將視市場需求適時增班，並自8月24日（下周一）上午9時起開放訂位。

今年光復節連假自10月24日（周六）至10月26日（周一），共3天。民航局規劃10月23日至10月27日為5天航空疏運期，疏運重點仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為主，各航空公司已依市場需求完成航班規劃。

其中，澎湖航線規劃458架次、33,116個座位；金門航線480架次、45,072個座位；馬祖航線134架次、9,080個座位，3大離島航線合計提供1,072架次、87,268個座位。民航局表示，後續將持續掌握訂位情形，若需求增加，將視實際狀況協調航空公司增班。

民航局提醒，光復節連假尖峰期間，10月23日至25日台灣出發前往離島，以及10月25日至27日離島返回台灣的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，並採「退票費用分級制」，以避免旅客訂位後未搭乘，讓有限的離島航空運能獲得更有效運用。

針對加註使用限制的機票，退票費用將依航班起飛時間區分3階段，包括航班起飛前7日以上、前1日至6日，以及當日航班起飛前，最高分別得收取票面價10%、20%及30%的退票費。

民航局提醒，旅客若因故無法搭乘原訂航班，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並回到原開票處依機票規定辦理退票，以免影響自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響，民航局也提醒旅客隨時留意最新氣象及航班資訊，提早規劃行程並事先訂妥機位，避免到機場候補；搭機當日也應提早抵達機場完成報到，並備妥身分證件，以確保順利搭機。