光復節連假離島航線釋出8.7萬座位 下周一開放訂位

今年光復節有3天連假，交通部民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1072架次、計8萬7268個座位數，並自8月24日下周一上午9時起開放訂位，並於尖峰時段10月23日至10月25日台灣出發往離島方向，以及10月25日至10月27日離島出發回台灣方向的機票，實施「退票費用分級制」。

民航局說，今年光復節假期自10月24日（周六）至10月26日（周一）有3天連假，規畫10月23日（周五）至10月27日（周二）為航空疏運期，共計5天。光復節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線458架次、3萬3116個座位數；金門航線480架次、4萬5072個座位數；馬祖航線134架次、9080個座位數。3離島航線共計提供1072架次、8萬7268個座位數。民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次光復節連假，於尖峰時段10月23日至10月25日台灣出發往離島方向，以及10月25日至10月27日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制的機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。