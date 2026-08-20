平日國旅補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署投入33.3億元推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金。觀光署表示，該預算終於在今年8月14日獲立法院通過，預計於9月1日陸續啟動，其中，「平日住宿」及「生日券」將於8月20日開放線上登錄。

觀光署原規畫以「觀光雙輪驅動方案」於今年4月起推出5大平日國旅及國際補助，國旅補助部分包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等5大項；國際行銷則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

但該預算一直卡在立法院遲遲無法推動，導致這項政策從今年4月起不斷延宕，觀光署今表示，本預算終於在今年8月14日獲得立法院三讀通過，預計9月1日起陸續啟動，本次總計投入33.3億元，推出「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」共9項措施，其中「平日住宿」與「生日券」開放民眾8月20日上網登錄。

觀光署指出，平日（周日至周四，不含國定假日及其連續假期）國旅住宿優惠實施期間，從今年9月1日至11月30日，只要入住有參加活動的合法旅宿，每人最多得折抵2晚住宿。

一般地區第1晚最多折抵800元、第2晚1200元；離島地區第1晚1000元、第2晚1500元（2晚可入住不同地區或不同的旅宿，但入住日期須連續，未於第2晚連續住宿使用者，視為自願放棄第2晚折抵金額），獎助活動至今年11月30日止，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告截止日期。

民眾完成個人資料登錄僅為建檔，非保證可獲得折抵，旅客仍須於實際入住時出示身分證或健保卡（擇一），供旅宿業者核對為本人入住後，始得依規定適用住宿獎助折抵。

生日券實施期間為今年9月10日至12月31日，每個月份均抽出1000名壽星，獲得1200元住宿金。「生日券」及「平日住宿」可合併使用。

遊樂園留宿實施期間從今年9月1日至11月30日，使用平日住宿獲得折抵，登錄後依折抵金額贈樂園點數，可兌換門票及相關商品。

Taiwan PASS雙省方案實施期間從9月1日至12月31日，購買Taiwan PASS台鐵版（2500元），可選原價5折優惠（省票價1250元）或加贈1500元平日住宿抵用券（省住宿1,500元） ，抵用券可與「平日住宿」及「生日券」合併使用。

公司員工國旅獎助實施期間為今年9月1日至12月15日，公司辦理2天1夜員工旅遊提供旅遊獎助金，每公司獎助每團2萬元，以申請6萬元為限。

此外，為強化國際觀光動能，觀光署鎖定重遊、會展、獎勵旅遊及粉絲客來台。針對國際旅客重遊加碼政策，實施期間從今年10月10日至明年3月31日，115年10月1日上午10時（台灣時間）開放線上登錄，適用115年10月10日以後入境的重遊國際旅客。(重遊客定義為112年1月1日後，曾入境來台之國際旅客)

自由行國際客部分，只要是曾經來台的旅客，有機會獲得儲值消費金5000元，攜伴來台者，最高8000元（中獎重遊客5000元+同遊親友3000元）；國際團客部分，4人以上團客，重遊客占團體10%以上，依每團人數提供1至3萬元不等獎助金額。

國際旅客獎勵旅遊加碼實施期間從今年10月10日至明年3月31日（針對來台舉辦獎勵旅遊的境外企業或法人，除現有獎助外(依規需至少於入境日前15日提出申請，如遇國定假日須提前），若入住台中以南、花東或離島合法旅宿，再加碼每人每晚1000元，每次最高4000元獎助。

國際旅客會展順道旅遊加碼實施期間為今年9月1日至明年3月31日，來台參加國際會議或展覽的國際旅客，可免費獲得台灣觀巴半日或1日遊行程，及Taiwan PASS高鐵版。

國際標竿型演唱會支持：結合國際標竿型演藝活動來台舉辦，提升臺灣大型活動目的地競爭力。

觀光署提醒，為利國人提早規劃行程，觀光署特別安排「平日住宿獎助」與「生日券獎助」兩項活動，於115年8月20日上午11時起開放國人依身分證字號末碼分流登錄個人資料，可至旅宿網連結活動專區（https://www.taiwanstay.net.tw）登錄及查詢有參加活動的旅宿業、訂房平台名單、活動QA規定及業者優惠方案。

平日住宿獎助活動部分，登錄完成即可於9月1日起使用。生日券獎助活動部分，登錄至9月8日下午5時止，即有機會抽中生日券，觀光署將於9月9日（三）上午11時起開放民眾查詢是否中獎；中獎旅客本人得於115年9月10日至12月31日止的平日入住。

每人身分證字號限參與平日住宿及生日券獎助活動各1次，且每房每晚僅得使用各獎助活動1次。例如2名旅客同住一房，即使2人皆具備平日住宿獎助及生日券之使用資格，每房每晚僅能折抵1次平日住宿獎助及1張生日券（不限同1人，但使用獎助資格旅客均須實際入住）。

觀光署提醒業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因獎助活動而調高房價，另獎助折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者也應主動公開資訊供旅客知悉，避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。

如民眾發現業者確有哄抬房價的情形，可檢具事證向各直轄市、縣（市）政府檢舉，倘查證屬實，將終止該業者參與本活動的權利及取消其活動資格；如有消費爭議，也可洽地方政府消保單位協助處理。

平日國旅優惠。圖／觀光署提供

平日國旅優惠。圖／觀光署提供