西南風增強+低壓帶加持…中南部今起連日強降雨 沙德爾颱風不排除近台

台灣接下來天氣主要受到西南風增強，以及低壓帶的影響，天氣比較不穩定，容易有短延時強降雨發生。中央氣象署技正李孟軒表示，尤其是南部地區降雨時間偏長，容易有大雨或豪雨的情形。各地天氣也是較不穩定，外出留意天氣情況。低壓帶影響，預計下周一移動到中國，屆時雨量會減少一些。

他說，目前台灣附近雲量偏多，主要位在低壓帶的環境裡面，整體上雲系偏逆時針方向在移動，尤其是在南部地區是受到西南風帶進來的水氣影響，從凌晨開始就不斷有水氣移入，造成降雨的情況。

另外，在洋面上比較明顯的系統，就是離台灣還比較遙遠、距離約3500公里的沙德爾颱風，李孟軒表示，輕颱沙德爾目前結構還在整合中，近期強度沒有太大變化，為輕度颱風等級。預計它未來向西北移動過程中，相對的海氣條件良好，所以強度會有逐漸增強到中度或強烈颱風等級。

降雨現況方面，李孟軒表示，最主要降雨位在南部地區，順著西南風的水氣帶來的降雨，南部從凌晨開始到現在時雨量有30至40毫米左右，高雄、屏東累積降雨已經超過100毫米，來到局部大雨的現象。今天西南風持續增強，可能持續有水氣斷斷續續移入，南部比較容易有降雨情形，其他地區整體天氣也是不穩定的情況。

降雨趨勢，他說，今天白天在嘉義以南地區，降雨時間會比較長，整體上累積雨量會比較多。另外，北部地區中午過後留意仍可能有短延時強降雨的情況，有機會出現局部大雨甚至是短延時豪雨的情形。中部山區、宜蘭和花蓮山區，也可能會有些局部大雨，偶爾在中部山區可能有局部豪雨。

李孟軒表示，今晚到明天清晨，降雨型態偏向西南風帶來的降雨環境，主要在中南部地區，尤其南部地區，雨量累積相對偏多，容易達到局部豪雨情況。

明天到周日，受到西南風偏強和低壓帶影響，短延時強降雨在各地比較容易發生。李孟軒表示，局部豪雨區域主要在南部、中部、東南部地區，南部地區豪雨範圍會比較廣一些。另外在北部地區、宜蘭地區、花蓮山區，也可能會有局部大雨。明天起北部地區也要留意短延時豪雨。

李孟軒說，預計到了下周一之後，隨著影響台灣的低壓帶逐漸向西移動到中國一帶，風向轉變為偏南風為主，所以降雨方面有逐漸緩和趨勢。不過，迎風面的南部地區和東南部地區還是有陣雨或雷雨，中部地區下周一還是有局部短暫陣雨，其他地區偏向午後的短暫雷陣雨。雨量逐漸緩和，但是中南部地區還是要留意局部大雨。

颱風路徑方面，李孟軒表示，沙德爾颱風未來路徑偏西北，然後逐漸轉向西北西的方向移動，預計下周二左右來到日本琉球東方海面，之後未來路徑不確定性相對較大。如果太平洋高壓偏弱一些，它有機會偏北方向朝日韓一帶移動。如果太平洋高壓偏強的情形，它還是會比較偏西北西方向，朝東海一帶移動。如果要接近到台灣附近的話，預估還是要1周時間左右，持續觀察，還是要留意這個颱風動態。

李孟軒表示，周日之前，西南風偏強，以及低壓帶影響，各地要留意強降雨的發生，可能會有局部大雨或豪雨，尤其在南部、中部地區，西南風偏強影響之下，迎風面地區可能降雨時間比較長，要做好防汛工作。明天、周六，西南部和恆春半島一帶，還有在東南部、蘭嶼綠島，可能會有長浪發生機率，沿海風浪有增大情形。下周可能要留意沙德爾颱風動態。