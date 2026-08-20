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消化不良是胃癌警訊…三成五確診已晚期 免疫療法併化療燃一線生機

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
義大癌治療醫院內科副院長饒坤銘表示，胃癌的早期症狀包括輕微噁心、反胃、食慾不振、胃悶、腹脹等，由於症狀與消化不良、胃潰瘍相似，導致有三成五的患者確診時已是第四期，錯失早期治療的時機。圖／饒坤銘提供
義大癌治療醫院內科副院長饒坤銘表示，胃癌的早期症狀包括輕微噁心、反胃、食慾不振、胃悶、腹脹等，由於症狀與消化不良、胃潰瘍相似，導致有三成五的患者確診時已是第四期，錯失早期治療的時機。圖／饒坤銘提供

「最近老是覺得胃脹、吃不下，想說可能是消化不良。」這句話，是許多胃癌患者在確診前的心聲。義大癌治療醫院內科副院長饒坤銘表示，胃癌早期症狀包括輕微惡心、反胃、食欲不振、胃悶、腹脹等，由於症狀與消化不良、胃潰瘍相似，導致三成五患者確診時已是第四期，錯失早期治療時機。

據統計，台灣胃癌發生年齡中位數69歲，男性發生率高於女性。主要危險因子包括幽門螺旋桿菌感染、高鹽及醃製飲食、家族病史及年齡等。饒坤銘醫師提醒，若胃部長期有不適警訊，應盡快就醫進行胃鏡檢查，才能早期發現、早期治療。

傳統治療效果有限，免疫搭配化療提升存活率

在2020年之前，晚期胃癌治療以化學治療為主，但研究顯示單一化療的平均存活期僅約7個月。雖然晚期胃癌第一線治療有標靶治療的選項，但大約僅有4%至6%的患者帶有標靶藥物可治療的基因變異（HER2陽性），多數患者仍面臨治療選擇有限的困境。

然而隨著醫學進步，免疫療法為晚期胃癌治療帶來新希望。饒坤銘指出不論患者PD-L1表現量高低，免疫療法搭配化療治療皆有機會幫助腫瘤縮小。此外，也可以進一步檢測MSI（微衛星不穩定性）狀態，過去臨床觀察發現MSI-H的患者對免疫治療的反應也相當良好。

根據研究顯示，部分患者使用免疫療法搭配化學治療，腫瘤縮小的機率可提升至60%以上，相較單一化療治療高出15%至20%；且藥物持續有效的時間能維持更長，約有15％至25%的胃癌患者，使用免疫療法搭配化療後存活時間可延長約四至五年。

免疫治療助患者改善胃癌現況 重現生機

饒坤銘分享，臨床曾收治一名47歲女性，在去年年底因胃癌復發來就診，癌細胞已在腹腔內擴散，導致肚子都是惡性腹水、腸道沾黏，完全無法進食，整個人消瘦無比。

經醫師詳細評估後，建議患者使用免疫療法搭配化療的治療組合，在第一次治療約一個多禮拜，就可以正常進食、腹水也消退。饒坤銘表示，從去年到現在約8個月，患者已恢復正常飲食、活動，也沒有腹水問題，並持續維持免疫治療，疾病控制地相當不錯。

健保給付造福胃癌患者

醫：患者應多與醫師討論 找尋合適的治療選擇

饒坤銘提醒，臨床觀察免疫治療的副作用來自免疫系統被活化後，免疫系統可能會攻擊正常組織。不過醫療團隊皆有豐富的治療經驗，若患者在治療過程中有任何不適，應及時與醫護團隊反應，調整治療療程規劃。

而現今針對免疫治療已有健保給付，若患者符合相關給付條件亦可與醫師討論，醫療團隊也會協助患者在治療過程中得到全方位的照護，饒坤銘最後呼籲胃癌患者應積極把握治療機會，重拾治療的希望。

消化不良 胃癌 免疫療法

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